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"Дом.РФ" запускает распределение нового лимита по семейной ипотеке

"Дом.РФ" запускает распределение нового лимита по семейной ипотеке - 11.07.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ" запускает распределение нового лимита по семейной ипотеке

"Дом.РФ" начал процесс распределения нового лимита по семейной ипотеке, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе госкомпании. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T12:23+0300

2024-07-11T12:23+0300

2024-07-11T13:52+0300

семейная ипотека

дом.рф

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Дом.РФ" начал процесс распределения нового лимита по семейной ипотеке, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе госкомпании. Там уточнили, что новым решением Минфина лимит по семейной ипотеке увеличен на 1,06 триллиона рублей, при этом планируется последующее увеличение лимитов с учетом динамики выдач кредитов по программе. "Сегодня мы запускаем процесс распределения между участниками нового лимита, до конца июля он будет доведен до кредиторов", - рассказали в "Дом.РФ". В России продлили семейную ипотеку в России до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием эскроу-счета.

https://1prime.ru/20240710/ipoteka-849999530.html

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семейная ипотека, дом.рф