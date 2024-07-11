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Страны, передавшие ВСУ истребители F-16, обсуждают их применение в России
Страны, передавшие ВСУ истребители F-16, обсуждают их применение в России - 11.07.2024, ПРАЙМ
Страны, передавшие ВСУ истребители F-16, обсуждают их применение в России
Страны, передавшие Украине истребители F-16, обсуждают возможное их применение для военных целей на территории России, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T22:31+0300
2024-07-11T22:31+0300
2024-07-11T22:31+0300
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Страны, передавшие Украине истребители F-16, обсуждают возможное их применение для военных целей на территории России, сообщает газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса. Ранее сообщалось, что западные страны собираются передать Украине истребители американского производства F-16. Об этом сообщили лидеры США, Нидерландов и Дании. Они пообещали начать поставки этих самолетов уже этим летом."Сейчас обсуждаются возможности применения этих боеприпасов (которыми вооружены истребители) в России", — заявил изданию нидерландский министр. Газета также пишет, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне заявил Владимиру Зеленскому, что не будет "накладывать никаких ограничений" на использование самолетов F-16, переданных его правительством. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Он также заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.
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европа, f-16, россия, нидерланды
Вооружения, ЕВРОПА, F-16, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
Страны, передавшие ВСУ истребители F-16, обсуждают их применение в России
МИД Нидерландов: страны, передавшие Украине F-16, обсуждают их применение в РФ
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ.
Страны, передавшие Украине истребители F-16, обсуждают возможное их применение для военных целей на территории России, сообщает газета Telegraph
со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса.
Ранее сообщалось, что западные страны собираются передать Украине истребители американского производства F-16. Об этом сообщили лидеры США, Нидерландов и Дании. Они пообещали начать поставки этих самолетов уже этим летом.
"Сейчас обсуждаются возможности применения этих боеприпасов (которыми вооружены истребители) в России", — заявил изданию нидерландский министр.
Газета также пишет, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне заявил Владимиру Зеленскому, что не будет "накладывать никаких ограничений" на использование самолетов F-16, переданных его правительством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Он также заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.
Нидерланды потратят 30 миллионов евро на боеприпасы для F-16