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Страны, передавшие ВСУ истребители F-16, обсуждают их применение в России - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Страны, передавшие ВСУ истребители F-16, обсуждают их применение в России
Страны, передавшие ВСУ истребители F-16, обсуждают их применение в России - 11.07.2024, ПРАЙМ
Страны, передавшие ВСУ истребители F-16, обсуждают их применение в России
Страны, передавшие Украине истребители F-16, обсуждают возможное их применение для военных целей на территории России, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T22:31+0300
2024-07-11T22:31+0300
вооружения
европа
f-16
россия
нидерланды
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Страны, передавшие Украине истребители F-16, обсуждают возможное их применение для военных целей на территории России, сообщает газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса. Ранее сообщалось, что западные страны собираются передать Украине истребители американского производства F-16. Об этом сообщили лидеры США, Нидерландов и Дании. Они пообещали начать поставки этих самолетов уже этим летом."Сейчас обсуждаются возможности применения этих боеприпасов (которыми вооружены истребители) в России", — заявил изданию нидерландский министр. Газета также пишет, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне заявил Владимиру Зеленскому, что не будет "накладывать никаких ограничений" на использование самолетов F-16, переданных его правительством. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Он также заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.
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европа
нидерланды
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европа, f-16, россия, нидерланды
Вооружения, ЕВРОПА, F-16, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
22:31 11.07.2024
 
Страны, передавшие ВСУ истребители F-16, обсуждают их применение в России

МИД Нидерландов: страны, передавшие Украине F-16, обсуждают их применение в РФ

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Страны, передавшие Украине истребители F-16, обсуждают возможное их применение для военных целей на территории России, сообщает газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса.
Ранее сообщалось, что западные страны собираются передать Украине истребители американского производства F-16. Об этом сообщили лидеры США, Нидерландов и Дании. Они пообещали начать поставки этих самолетов уже этим летом.
"Сейчас обсуждаются возможности применения этих боеприпасов (которыми вооружены истребители) в России", — заявил изданию нидерландский министр.
Газета также пишет, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне заявил Владимиру Зеленскому, что не будет "накладывать никаких ограничений" на использование самолетов F-16, переданных его правительством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Он также заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.
Амстердам, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Нидерланды потратят 30 миллионов евро на боеприпасы для F-16
Вчера, 18:23
 
ВооруженияЕВРОПАF-16РОССИЯНИДЕРЛАНДЫ
 
 
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