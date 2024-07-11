https://1prime.ru/20240711/karshering-850008906.html

СМИ: операторы каршеринга вкладываются в собственные СТО

СМИ: операторы каршеринга вкладываются в собственные СТО - 11.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: операторы каршеринга вкладываются в собственные СТО

Крупный оператор каршеринга "Делимобиль" запускает новую сервисную станцию техобслуживания (СТО) с целью снижения затрат на ремонт автомобилей и использования... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T10:05+0300

2024-07-11T10:05+0300

2024-07-11T10:05+0300

россия

каршеринг

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Крупный оператор каршеринга "Делимобиль" запускает новую сервисную станцию техобслуживания (СТО) с целью снижения затрат на ремонт автомобилей и использования услуг партнеров, пишет "Ъ".По данным издания, рост затрат на обслуживание автопарка, перебои с поставкой деталей и устаревание парка подтадлкивают операторов каршеринга инвестировать в собственные станции техобслуживания.Отмечается, что СТО "Делимобиля" станет самой крупной в портфеле компании и сможет обслуживать до 150 автомобилей в день. Помимо собственных автомобилей, на станции также будут обслуживаться автомобили сторонних компаний. Ожидается, что в первый год в СТО будет инвестировано 250 миллионов рублей.Оператор каршеринга "Делимобиль" хочет расширить свой автопарк и количество сервисных станций, учитывая увеличение спроса на каршеринг. В первое полугодие спрос на каршеринг вырос на 9%, а средний чек увеличился на 10%. По данным B1, рынок каршеринга в России в 2023 году составил 44 миллиарда рублей и ожидается его ускоренный рост в 2024 году, заметили в издании.Кроме того, будущая стратегия компании "Делимобиль" включает открытие сервисных станций во всех городах, где работае сервис. Операторы каршеринга также ищут замену иностранным моделям автомобилей, что заставляет их переходить на китайские марки.

https://1prime.ru/20240702/karshering-849652063.html

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россия, каршеринг