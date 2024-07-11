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В ВТБ сообщили об увеличении числа цифровых карт - 11.07.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ сообщили об увеличении числа цифровых карт
В ВТБ сообщили об увеличении числа цифровых карт - 11.07.2024, ПРАЙМ
В ВТБ сообщили об увеличении числа цифровых карт
Число цифровых карт в ВТБ до конца года вырастет более чем на 10%, до 3 миллионов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:41+0300
2024-07-11T10:41+0300
экономика
россия
втб
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Число цифровых карт в ВТБ до конца года вырастет более чем на 10%, до 3 миллионов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "В портфеле ВТБ 2,7 миллиона цифровых карт, до конца года их число вырастет до около 3 миллионов", - сказал он. Топ-менеджер добавил, что, по оценкам ВТБ, будет два мира: первый – люди, которые не носят пластиковые карты, у которых есть цифровые карты, пэй-сервисы. И вторая группа – часто более возрастная, которой важен материальный объект. Он также отметил, что есть категория людей, которые готовы платить большие деньги за выпуск карточки в минималистическом стиле с минимум информации и исполненной из металла. "Доля материальных карт никогда не умрет, как при появлении цифровых аналогов не умерли бумажные книги", - заключил Пьянов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
10:41 11.07.2024
 
В ВТБ сообщили об увеличении числа цифровых карт

Пьянов: число цифровых карт в ВТБ до конца года вырастет до трех миллионов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Число цифровых карт в ВТБ до конца года вырастет более чем на 10%, до 3 миллионов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"В портфеле ВТБ 2,7 миллиона цифровых карт, до конца года их число вырастет до около 3 миллионов", - сказал он.
Топ-менеджер добавил, что, по оценкам ВТБ, будет два мира: первый – люди, которые не носят пластиковые карты, у которых есть цифровые карты, пэй-сервисы. И вторая группа – часто более возрастная, которой важен материальный объект.
Он также отметил, что есть категория людей, которые готовы платить большие деньги за выпуск карточки в минималистическом стиле с минимум информации и исполненной из металла.
"Доля материальных карт никогда не умрет, как при появлении цифровых аналогов не умерли бумажные книги", - заключил Пьянов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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