https://1prime.ru/20240711/kitay-850003706.html

В Китае осудили высказывания о КНР в декларации саммита НАТО

В Китае осудили высказывания о КНР в декларации саммита НАТО - 11.07.2024, ПРАЙМ

В Китае осудили высказывания о КНР в декларации саммита НАТО

Прописанные в совместной декларации конференции НАТО утверждения о Китае полны лжи, следует из сообщения китайской миссии при ЕС. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T05:44+0300

2024-07-11T05:44+0300

2024-07-11T05:44+0300

китай

нато

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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Прописанные в совместной декларации конференции НАТО утверждения о Китае полны лжи, следует из сообщения китайской миссии при ЕС.Там также отметили, что Пекин решительно осуждает подобные высказывания."Декларация саммита НАТО в Вашингтоне изобилует менталитетом холодной войны и воинственной риторикой, а содержание, связанное с Китаем, полно провокаций, лжи, подстрекательства и клеветы. Мы выражаем резкое недовольство и решительно выступаем против этого, уже сделали НАТО строгое представление", – говорится в заявлении миссии.Более того, как отметили уже в посольстве Китая в Вашингтоне, государство выступает против упоминания себя в документах Североатлантического альянса как "угрозы". В дипведомстве подчеркнули, что блок должен прекратить выдвигать необоснованные обвинения в его адрес.В посольстве призвали НАТО отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, а также "опасных действий, которые ввергают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос".

https://1prime.ru/20240709/ukraina-849933686.html

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китай, нато, саммит