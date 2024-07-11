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МИД КНР: Пекин не будет поставлять оружие сторонам украинского конфликта - 11.07.2024, ПРАЙМ
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МИД КНР: Пекин не будет поставлять оружие сторонам украинского конфликта
МИД КНР: Пекин не будет поставлять оружие сторонам украинского конфликта - 11.07.2024, ПРАЙМ
МИД КНР: Пекин не будет поставлять оружие сторонам украинского конфликта
Китай никогда не станет подливать масло в огонь украинского кризиса и тем более не будет поставлять оружие той или иной стороне конфликта, заявил в четверг... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:20+0300
2024-07-11T12:20+0300
вооружения
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ПЕКИН, 11 июл – ПРАЙМ. Китай никогда не станет подливать масло в огонь украинского кризиса и тем более не будет поставлять оружие той или иной стороне конфликта, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он отметил, что Китай не является инициатором или стороной украинского кризиса. При этом КНР не остается безучастным наблюдателем и активно продвигает мирные переговоры, а также содействует политическому урегулированию. "Китай никогда не будет подливать масло в огонь и пользоваться случаем для извлечения выгоды, и тем более не станет поставлять оружие какой-либо стороне конфликта, эта позиция четкая и последовательная", - сказал представитель китайского МИД на брифинге. При этом предприятия КНР осуществляют торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами, включая Россию и Украину, по правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам, добавил дипломат. Он также призвал США задуматься о коренных причинах кризиса и предпринять реальные шаги для достижения мира.
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китай, россия, украина
Вооружения, КИТАЙ, РОССИЯ, УКРАИНА
12:20 11.07.2024
 
МИД КНР: Пекин не будет поставлять оружие сторонам украинского конфликта

МИД КНР: Пекин не станет поставлять оружие той или иной стороне конфликта на Украине

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ПЕКИН, 11 июл – ПРАЙМ. Китай никогда не станет подливать масло в огонь украинского кризиса и тем более не будет поставлять оружие той или иной стороне конфликта, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Он отметил, что Китай не является инициатором или стороной украинского кризиса. При этом КНР не остается безучастным наблюдателем и активно продвигает мирные переговоры, а также содействует политическому урегулированию.
"Китай никогда не будет подливать масло в огонь и пользоваться случаем для извлечения выгоды, и тем более не станет поставлять оружие какой-либо стороне конфликта, эта позиция четкая и последовательная", - сказал представитель китайского МИД на брифинге.
При этом предприятия КНР осуществляют торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами, включая Россию и Украину, по правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам, добавил дипломат.
Он также призвал США задуматься о коренных причинах кризиса и предпринять реальные шаги для достижения мира.
 
ВооруженияКИТАЙРОССИЯУКРАИНА
 
 
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