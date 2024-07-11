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В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта - 11.07.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта - 11.07.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта
Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о запрете курения табака и никотинсодержащей продукции на... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T14:28+0300
2024-07-11T14:28+0300
экономика
россия
табак
курение
закон
госдума
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о запрете курения табака и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе. Изменение предлагается внести в ст. 12 федерального закона №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма". В пояснительной записке сказано, что запрет на курение коснется остановок транспорта и пяти метров от них, а также входы в магазины и организации, расположенные в жилых домах.В настоящее время законом запрещено курение на станциях метрополитена, в зданиях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Отмечается, что принятие закона позволит учесть интересы граждан, которые испытывают неудобство от курения, и создать для них благоприятную окружающую среду, свободную от табака.
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россия, табак, курение, закон, госдума
Экономика, РОССИЯ, табак, курение, закон, Госдума
14:28 11.07.2024
 
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта

В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о запрете курения табака и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе.
Изменение предлагается внести в ст. 12 федерального закона №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма".
В пояснительной записке сказано, что запрет на курение коснется остановок транспорта и пяти метров от них, а также входы в магазины и организации, расположенные в жилых домах.
В настоящее время законом запрещено курение на станциях метрополитена, в зданиях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов.
Отмечается, что принятие закона позволит учесть интересы граждан, которые испытывают неудобство от курения, и создать для них благоприятную окружающую среду, свободную от табака.
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ЭкономикаРОССИЯтабаккурениезаконГосдума
 
 
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