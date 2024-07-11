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Россия будет поставлюять в Кувейт мед, рыбу и молоко - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Россия будет поставлюять в Кувейт мед, рыбу и молоко
Россия будет поставлюять в Кувейт мед, рыбу и молоко - 11.07.2024, ПРАЙМ
Россия будет поставлюять в Кувейт мед, рыбу и молоко
Россельхознадзор согласовал с Кувейтом три формы ветеринарно-санитарных сертификатов для экспорта из России рыбы и рыбопродукции, меда и продукции пчеловодства, | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:01+0300
2024-07-11T17:01+0300
агроэкспорт
россия
кувейт
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор согласовал с Кувейтом три формы ветеринарно-санитарных сертификатов для экспорта из России рыбы и рыбопродукции, меда и продукции пчеловодства, молока и молочной продукции, сообщает в своем Telegram-канале центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Россельхознадзор согласовал с Государственным агентством по вопросам продовольствия и питания Кувейта три формы ветеринарно-санитарных сертификатов для экспорта из России: рыбы и рыбопродукции, меда и продукции пчеловодства, молока и молочной продукции. Сертификаты вступают в силу с момента публикации указания", - говорится в сообщении. Уточняется, что предприятия по производству и хранению этих видов продукции, заинтересованные в поставках в Кувейт, должны пройти обследование и быть включенными в реестр экспортеров информационной системы "Цербер" по Кувейту. Согласно сообщению, в настоящее время в реестр уже включены более 65 российских предприятий и судов, аттестованных на поставки рыбной продукции, а также четыре производителя молочной продукции и девять производителей меда.
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агроэкспорт, россия, кувейт
Агроэкспорт, РОССИЯ, КУВЕЙТ
17:01 11.07.2024
 
Россия будет поставлюять в Кувейт мед, рыбу и молоко

"Агроэкспорт": Россия получила доступ для поставок в Кувейт меда, рыбы и молока

© РИА Новости . Александр Мельников | Перейти в медиабанкГорода мира. Эль-Кувейт
Города мира. Эль-Кувейт - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Александр Мельников
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор согласовал с Кувейтом три формы ветеринарно-санитарных сертификатов для экспорта из России рыбы и рыбопродукции, меда и продукции пчеловодства, молока и молочной продукции, сообщает в своем Telegram-канале центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Россельхознадзор согласовал с Государственным агентством по вопросам продовольствия и питания Кувейта три формы ветеринарно-санитарных сертификатов для экспорта из России: рыбы и рыбопродукции, меда и продукции пчеловодства, молока и молочной продукции. Сертификаты вступают в силу с момента публикации указания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предприятия по производству и хранению этих видов продукции, заинтересованные в поставках в Кувейт, должны пройти обследование и быть включенными в реестр экспортеров информационной системы "Цербер" по Кувейту.
Согласно сообщению, в настоящее время в реестр уже включены более 65 российских предприятий и судов, аттестованных на поставки рыбной продукции, а также четыре производителя молочной продукции и девять производителей меда.
Вид на Манаму, Бахрейн - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
"Агроэкспорт" оценил потенциал экспорта продукции АПК России в Бахрейн
9 июля, 12:57
 
АгроэкспортРОССИЯКУВЕЙТ
 
 
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