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Россия будет поставлюять в Кувейт мед, рыбу и молоко

Россия будет поставлюять в Кувейт мед, рыбу и молоко - 11.07.2024, ПРАЙМ

Россия будет поставлюять в Кувейт мед, рыбу и молоко

Россельхознадзор согласовал с Кувейтом три формы ветеринарно-санитарных сертификатов для экспорта из России рыбы и рыбопродукции, меда и продукции пчеловодства, | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:01+0300

2024-07-11T17:01+0300

2024-07-11T17:01+0300

агроэкспорт

россия

кувейт

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор согласовал с Кувейтом три формы ветеринарно-санитарных сертификатов для экспорта из России рыбы и рыбопродукции, меда и продукции пчеловодства, молока и молочной продукции, сообщает в своем Telegram-канале центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Россельхознадзор согласовал с Государственным агентством по вопросам продовольствия и питания Кувейта три формы ветеринарно-санитарных сертификатов для экспорта из России: рыбы и рыбопродукции, меда и продукции пчеловодства, молока и молочной продукции. Сертификаты вступают в силу с момента публикации указания", - говорится в сообщении. Уточняется, что предприятия по производству и хранению этих видов продукции, заинтересованные в поставках в Кувейт, должны пройти обследование и быть включенными в реестр экспортеров информационной системы "Цербер" по Кувейту. Согласно сообщению, в настоящее время в реестр уже включены более 65 российских предприятий и судов, аттестованных на поставки рыбной продукции, а также четыре производителя молочной продукции и девять производителей меда.

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агроэкспорт, россия, кувейт