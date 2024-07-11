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Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам - 11.07.2024, ПРАЙМ

Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

Литовский сейм одобрил денонсацию Конвенции по кассетным боеприпасам, в будущем может начать их закупку, следует из информации на сайте сейма. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T18:27+0300

2024-07-11T18:27+0300

2024-07-11T18:27+0300

вооружения

литва

боеприпасы

конвенция

денонсация

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Литовский сейм одобрил денонсацию Конвенции по кассетным боеприпасам, в будущем может начать их закупку, следует из информации на сайте сейма. Законопроект поддержали 99 депутатов, один проголосовал против и трое воздержались. Отмечается, что таким образом Литва сможет в будущем закупать, накапливать и применять кассетные боеприпасы, что повысит обороноспособность страны.Замминистра обороны Ренюс Плешкис заявил, что после ратификации конвенции Литвой в 2010 году "ситуация с безопасностью существенно ухудшилась, и отметил, что теперь Вильнюс обсудит с союзниками возможность совместных закупок. В литовском сейме также отметили, что из всех граничащих с Россией стран НАТО только Литва и Норвегия являются членами конвенции. Кассетные боеприпасы не оснащены устройствами самоликвидации. Из них 5-14% могут не разорваться. В таком случае они могут представлять собой мины, которые будут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://1prime.ru/20240624/pravo-849444708.html

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литва, боеприпасы, конвенция, денонсация