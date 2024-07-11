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Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам
Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам - 11.07.2024, ПРАЙМ
Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам
Литовский сейм одобрил денонсацию Конвенции по кассетным боеприпасам, в будущем может начать их закупку, следует из информации на сайте сейма. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T18:27+0300
2024-07-11T18:27+0300
вооружения
литва
боеприпасы
конвенция
денонсация
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Литовский сейм одобрил денонсацию Конвенции по кассетным боеприпасам, в будущем может начать их закупку, следует из информации на сайте сейма. Законопроект поддержали 99 депутатов, один проголосовал против и трое воздержались. Отмечается, что таким образом Литва сможет в будущем закупать, накапливать и применять кассетные боеприпасы, что повысит обороноспособность страны.Замминистра обороны Ренюс Плешкис заявил, что после ратификации конвенции Литвой в 2010 году "ситуация с безопасностью существенно ухудшилась, и отметил, что теперь Вильнюс обсудит с союзниками возможность совместных закупок. В литовском сейме также отметили, что из всех граничащих с Россией стран НАТО только Литва и Норвегия являются членами конвенции. Кассетные боеприпасы не оснащены устройствами самоликвидации. Из них 5-14% могут не разорваться. В таком случае они могут представлять собой мины, которые будут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://1prime.ru/20240624/pravo-849444708.html
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литва, боеприпасы, конвенция, денонсация
Вооружения, ЛИТВА, Боеприпасы, конвенция, денонсация
18:27 11.07.2024
 
Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

Литва денонсировала конвенцию о кассетных боеприпасах и может начать их закупать

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Литовский сейм одобрил денонсацию Конвенции по кассетным боеприпасам, в будущем может начать их закупку, следует из информации на сайте сейма.
Законопроект поддержали 99 депутатов, один проголосовал против и трое воздержались.
Отмечается, что таким образом Литва сможет в будущем закупать, накапливать и применять кассетные боеприпасы, что повысит обороноспособность страны.
Замминистра обороны Ренюс Плешкис заявил, что после ратификации конвенции Литвой в 2010 году "ситуация с безопасностью существенно ухудшилась, и отметил, что теперь Вильнюс обсудит с союзниками возможность совместных закупок.
В литовском сейме также отметили, что из всех граничащих с Россией стран НАТО только Литва и Норвегия являются членами конвенции.
Кассетные боеприпасы не оснащены устройствами самоликвидации. Из них 5-14% могут не разорваться. В таком случае они могут представлять собой мины, которые будут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Заседание в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
В ООН осудили применение кассетных боеприпасов в гражданских районах
24 июня, 15:38
 
ВооруженияЛИТВАБоеприпасыконвенцияденонсация
 
 
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