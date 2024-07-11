https://1prime.ru/20240711/litva-850028069.html
Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам
Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам - 11.07.2024, ПРАЙМ
Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам
Литовский сейм одобрил денонсацию Конвенции по кассетным боеприпасам, в будущем может начать их закупку, следует из информации на сайте сейма. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T18:27+0300
2024-07-11T18:27+0300
2024-07-11T18:27+0300
вооружения
литва
боеприпасы
конвенция
денонсация
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Литовский сейм одобрил денонсацию Конвенции по кассетным боеприпасам, в будущем может начать их закупку, следует из информации на сайте сейма. Законопроект поддержали 99 депутатов, один проголосовал против и трое воздержались. Отмечается, что таким образом Литва сможет в будущем закупать, накапливать и применять кассетные боеприпасы, что повысит обороноспособность страны.Замминистра обороны Ренюс Плешкис заявил, что после ратификации конвенции Литвой в 2010 году "ситуация с безопасностью существенно ухудшилась, и отметил, что теперь Вильнюс обсудит с союзниками возможность совместных закупок. В литовском сейме также отметили, что из всех граничащих с Россией стран НАТО только Литва и Норвегия являются членами конвенции. Кассетные боеприпасы не оснащены устройствами самоликвидации. Из них 5-14% могут не разорваться. В таком случае они могут представлять собой мины, которые будут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://1prime.ru/20240624/pravo-849444708.html
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, боеприпасы, конвенция, денонсация
Вооружения, ЛИТВА, Боеприпасы, конвенция, денонсация
Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам
Литва денонсировала конвенцию о кассетных боеприпасах и может начать их закупать
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Литовский сейм одобрил денонсацию Конвенции по кассетным боеприпасам, в будущем может начать их закупку, следует из информации на сайте сейма.
Законопроект поддержали 99 депутатов, один проголосовал против и трое воздержались.
Отмечается, что таким образом Литва сможет в будущем закупать, накапливать и применять кассетные боеприпасы, что повысит обороноспособность страны.
Замминистра обороны Ренюс Плешкис заявил, что после ратификации конвенции Литвой в 2010 году "ситуация с безопасностью существенно ухудшилась, и отметил, что теперь Вильнюс обсудит с союзниками возможность совместных закупок.
В литовском сейме также отметили, что из всех граничащих с Россией стран НАТО только Литва и Норвегия являются членами конвенции.
Кассетные боеприпасы не оснащены устройствами самоликвидации. Из них 5-14% могут не разорваться. В таком случае они могут представлять собой мины, которые будут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.
В ООН осудили применение кассетных боеприпасов в гражданских районах