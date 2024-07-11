https://1prime.ru/20240711/mask-850016279.html
"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров
"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров - 11.07.2024, ПРАЙМ
"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров
Компьютеры уже управляют будущим, в дальнейшем эта тенденция продолжится. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:53+0300
2024-07-11T12:53+0300
2024-07-11T13:08+0300
компьютеры
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_0:0:4318:2430_1920x0_80_0_0_cf7da608f5d51534a201691bea8ce119.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Компьютеры уже управляют будущим, в дальнейшем эта тенденция продолжится. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск."Компьютеры будут управлять будущим... они уже это делают", — об этом он сообщил в аккаунте в социальной сети Х.Ранее он также высказал мнение, что в будущем роботы и искусственный интеллект (ИИ) будут предоставлять людям все необходимые товары и услуги, в то время как работа станет всего лишь хобби.Маск также указал на опасность обучения ИИ политкорректности, предупреждая о возможных негативных последствиях этого подхода. Предприниматель поддерживает необходимость более осознанного использования компьютеров и искусственного интеллекта, чтобы привести к положительным результатам для человечества.
https://1prime.ru/20240707/mask-849892576.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_479:0:4318:2879_1920x0_80_0_0_ad651e912dbf462cd2bb00869ec78bf7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
компьютеры, илон маск
"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров
Маск: компьютеры будут управлять будущим, они уже это делают
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Компьютеры уже управляют будущим, в дальнейшем эта тенденция продолжится. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.
"Компьютеры будут управлять будущим... они уже это делают", — об этом он сообщил в аккаунте в социальной сети Х.
Ранее он также высказал мнение, что в будущем роботы и искусственный интеллект (ИИ) будут предоставлять людям все необходимые товары и услуги, в то время как работа станет всего лишь хобби.
Маск также указал на опасность обучения ИИ политкорректности, предупреждая о возможных негативных последствиях этого подхода. Предприниматель поддерживает необходимость более осознанного использования компьютеров и искусственного интеллекта, чтобы привести к положительным результатам для человечества.
Маск назвал WhatsApp шпионской программой