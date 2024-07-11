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"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров - 11.07.2024, ПРАЙМ
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"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров
"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров - 11.07.2024, ПРАЙМ
"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров
Компьютеры уже управляют будущим, в дальнейшем эта тенденция продолжится. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:53+0300
2024-07-11T13:08+0300
компьютеры
илон маск
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Компьютеры уже управляют будущим, в дальнейшем эта тенденция продолжится. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск."Компьютеры будут управлять будущим... они уже это делают", — об этом он сообщил в аккаунте в социальной сети Х.Ранее он также высказал мнение, что в будущем роботы и искусственный интеллект (ИИ) будут предоставлять людям все необходимые товары и услуги, в то время как работа станет всего лишь хобби.Маск также указал на опасность обучения ИИ политкорректности, предупреждая о возможных негативных последствиях этого подхода. Предприниматель поддерживает необходимость более осознанного использования компьютеров и искусственного интеллекта, чтобы привести к положительным результатам для человечества.
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компьютеры, илон маск
компьютеры, Илон Маск
12:53 11.07.2024 (обновлено: 13:08 11.07.2024)
 
"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров

Маск: компьютеры будут управлять будущим, они уже это делают

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Компьютеры уже управляют будущим, в дальнейшем эта тенденция продолжится. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.
"Компьютеры будут управлять будущим... они уже это делают", — об этом он сообщил в аккаунте в социальной сети Х.
Ранее он также высказал мнение, что в будущем роботы и искусственный интеллект (ИИ) будут предоставлять людям все необходимые товары и услуги, в то время как работа станет всего лишь хобби.
Маск также указал на опасность обучения ИИ политкорректности, предупреждая о возможных негативных последствиях этого подхода. Предприниматель поддерживает необходимость более осознанного использования компьютеров и искусственного интеллекта, чтобы привести к положительным результатам для человечества.
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компьютерыИлон Маск
 
 
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