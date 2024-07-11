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"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров

"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров - 11.07.2024, ПРАЙМ

"Они уже это делают". Маск предупредил о будущем использования компьютеров

Компьютеры уже управляют будущим, в дальнейшем эта тенденция продолжится. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T12:53+0300

2024-07-11T12:53+0300

2024-07-11T13:08+0300

компьютеры

илон маск

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Компьютеры уже управляют будущим, в дальнейшем эта тенденция продолжится. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск."Компьютеры будут управлять будущим... они уже это делают", — об этом он сообщил в аккаунте в социальной сети Х.Ранее он также высказал мнение, что в будущем роботы и искусственный интеллект (ИИ) будут предоставлять людям все необходимые товары и услуги, в то время как работа станет всего лишь хобби.Маск также указал на опасность обучения ИИ политкорректности, предупреждая о возможных негативных последствиях этого подхода. Предприниматель поддерживает необходимость более осознанного использования компьютеров и искусственного интеллекта, чтобы привести к положительным результатам для человечества.

https://1prime.ru/20240707/mask-849892576.html

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компьютеры, илон маск