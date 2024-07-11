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Войны дронов. Маск попытался "заглянуть в будущее" - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Войны дронов. Маск попытался "заглянуть в будущее"
Войны дронов. Маск попытался "заглянуть в будущее" - 11.07.2024, ПРАЙМ
Войны дронов. Маск попытался "заглянуть в будущее"
Применение дронов в войнах между крупными странами в будущем может снизить число погибших. Такое мнение в соцсети Х выразил американский бизнесмен Илон Маск. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:59+0300
2024-07-11T13:00+0300
вооружения
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Применение дронов в войнах между крупными странами в будущем может снизить число погибших. Такое мнение в соцсети Х выразил американский бизнесмен Илон Маск.Ранее в мае он публиковал пост, в котором отмечал, что будущие войны станут "войнами дронов"."Будем надеяться, что войны между крупными державами в будущем ограничатся битвами с беспилотниками, так что меньше человеческих жизней уйдет впустую", - добавил Маск в ответ к предыдущей публикации.
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илон маск
Вооружения, Илон Маск
12:59 11.07.2024 (обновлено: 13:00 11.07.2024)
 
Войны дронов. Маск попытался "заглянуть в будущее"

Маск надеется на то, что применение дронов в будущих войнах снизит число жертв

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДемонстрация возможностей квадрокоптера
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Применение дронов в войнах между крупными странами в будущем может снизить число погибших. Такое мнение в соцсети Х выразил американский бизнесмен Илон Маск.
Ранее в мае он публиковал пост, в котором отмечал, что будущие войны станут "войнами дронов".
"Будем надеяться, что войны между крупными державами в будущем ограничатся битвами с беспилотниками, так что меньше человеческих жизней уйдет впустую", - добавил Маск в ответ к предыдущей публикации.
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28 июня, 14:50
 
ВооруженияИлон Маск
 
 
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