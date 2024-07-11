https://1prime.ru/20240711/mask-850016641.html

Войны дронов. Маск попытался "заглянуть в будущее"

Войны дронов. Маск попытался "заглянуть в будущее" - 11.07.2024, ПРАЙМ

Войны дронов. Маск попытался "заглянуть в будущее"

Применение дронов в войнах между крупными странами в будущем может снизить число погибших. Такое мнение в соцсети Х выразил американский бизнесмен Илон Маск. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T12:59+0300

2024-07-11T12:59+0300

2024-07-11T13:00+0300

вооружения

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/84299/43/842994373_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_52ec4723ebbb7c1d4718ec9372e7cbc5.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Применение дронов в войнах между крупными странами в будущем может снизить число погибших. Такое мнение в соцсети Х выразил американский бизнесмен Илон Маск.Ранее в мае он публиковал пост, в котором отмечал, что будущие войны станут "войнами дронов"."Будем надеяться, что войны между крупными державами в будущем ограничатся битвами с беспилотниками, так что меньше человеческих жизней уйдет впустую", - добавил Маск в ответ к предыдущей публикации.

https://1prime.ru/20240628/dron-849577728.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск