https://1prime.ru/20240711/mishen-850021407.html

Станем мишенью: в ФРГ раскритиковали размещение американских ракет в стране

Станем мишенью: в ФРГ раскритиковали размещение американских ракет в стране - 11.07.2024, ПРАЙМ

Станем мишенью: в ФРГ раскритиковали размещение американских ракет в стране

Размещение систем дальнобойных систем США в Германии сделает страну мишенью, что не соответствует ее интересам. Такое мнение выразил сопредседатель немецкой... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T15:14+0300

2024-07-11T15:14+0300

2024-07-11T15:14+0300

вооружения

германия

сша

ракеты

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Размещение систем дальнобойных систем США в Германии сделает страну мишенью, что не соответствует ее интересам. Такое мнение выразил сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла."Развертывание делает Германию мишенью для атак", — отметил он.По словам политика, немецкий канцлер Олаф Шольц согласился на невыгодный для страны поступок, который может привести к ухудшению отношений с Россией и возвращения конфликта между Востоком и Западом.Круппала призвал обратить внимание на политику суверенного мира, продемонстрированную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на саммите НАТО.Ранее Пентагон объявил о планах начать размещение таких систем в Германии в 2026 году, которые значительно превосходят уже имеющееся оружие в Европе. Среди них будут ракеты SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковое оружие".

https://1prime.ru/20240711/rakety-850010407.html

германия

сша

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германия, сша, ракеты