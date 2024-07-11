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Станем мишенью: в ФРГ раскритиковали размещение американских ракет в стране - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Станем мишенью: в ФРГ раскритиковали размещение американских ракет в стране
Станем мишенью: в ФРГ раскритиковали размещение американских ракет в стране - 11.07.2024, ПРАЙМ
Станем мишенью: в ФРГ раскритиковали размещение американских ракет в стране
Размещение систем дальнобойных систем США в Германии сделает страну мишенью, что не соответствует ее интересам. Такое мнение выразил сопредседатель немецкой... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:14+0300
2024-07-11T15:14+0300
вооружения
германия
сша
ракеты
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Размещение систем дальнобойных систем США в Германии сделает страну мишенью, что не соответствует ее интересам. Такое мнение выразил сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла."Развертывание делает Германию мишенью для атак", — отметил он.По словам политика, немецкий канцлер Олаф Шольц согласился на невыгодный для страны поступок, который может привести к ухудшению отношений с Россией и возвращения конфликта между Востоком и Западом.Круппала призвал обратить внимание на политику суверенного мира, продемонстрированную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на саммите НАТО.Ранее Пентагон объявил о планах начать размещение таких систем в Германии в 2026 году, которые значительно превосходят уже имеющееся оружие в Европе. Среди них будут ракеты SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковое оружие".
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германия
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германия, сша, ракеты
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, США, ракеты
15:14 11.07.2024
 
Станем мишенью: в ФРГ раскритиковали размещение американских ракет в стране

Круппала: размещение в ФРГ дальнобойных ударных систем сделает Германию мишенью

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Размещение систем дальнобойных систем США в Германии сделает страну мишенью, что не соответствует ее интересам. Такое мнение выразил сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Развертывание делает Германию мишенью для атак", — отметил он.
По словам политика, немецкий канцлер Олаф Шольц согласился на невыгодный для страны поступок, который может привести к ухудшению отношений с Россией и возвращения конфликта между Востоком и Западом.
Круппала призвал обратить внимание на политику суверенного мира, продемонстрированную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на саммите НАТО.
Ранее Пентагон объявил о планах начать размещение таких систем в Германии в 2026 году, которые значительно превосходят уже имеющееся оружие в Европе. Среди них будут ракеты SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковое оружие".
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ВооруженияГЕРМАНИЯСШАракеты
 
 
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