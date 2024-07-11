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Правительство направит один миллиард рублей на создание комплектующих

Правительство направит один миллиард рублей на создание комплектующих - 11.07.2024, ПРАЙМ

Правительство направит один миллиард рублей на создание комплектующих

Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T14:58+0300

2024-07-11T14:58+0300

2024-07-11T15:04+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы направим 1 миллиард рублей на подготовку конструкторской документации комплектующих материалов, которые используются в целом ряде отраслей. В первую очередь, в медицине и в реабилитации, в частности, для биопсии костного мозга. А также в автомобильной и в легкой промышленности, в транспорте, машиностроении", - сказал он на заседании правительства.

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россия, михаил мишустин