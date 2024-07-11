https://1prime.ru/20240711/mosbirzha-850014468.html
Раскрыто, как долго продлится фаза турбулентности для индекса Мосбиржи
Раскрыто, как долго продлится фаза турбулентности для индекса Мосбиржи - 11.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как долго продлится фаза турбулентности для индекса Мосбиржи
Фаза турбулентности для индекса Мосбиржи, в ходе которой он уже обновил минимум за год, упав ниже психологической отметки 3000 пунктов, продлится еще две... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:00+0300
2024-07-11T12:00+0300
2024-07-11T12:01+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Фаза турбулентности для индекса Мосбиржи, в ходе которой он уже обновил минимум за год, упав ниже психологической отметки 3000 пунктов, продлится еще две недели, пока ЦБ РФ 26 июля не объявит решение по ключевой ставке, полагают эксперты. Основной фондовый индикатор российского рынка акций в последние дни стремительно падает: со 2 июля к минимуму четверга он опускался уже почти на 10% - до 2901,61 пункта, что является минимумом с 21 июля прошлого года. По состоянию на 11.33 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,26% - до 2967,93 пункта. ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ Аналитики "БКС Мир инвестиций" среди негативных фундаментальных факторов называют переток капитала из акций на рынок облигаций и депозитов на фоне высоких ставок и вероятности еще большего их подъема на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, который в конце июля может поднять ключевую ставку на один или даже на два процентных пункта - до 17-18% годовых. Кроме того, Игорь Додонов из ФГ "Финам" отмечает, что торги на отечественном рынке акций в последние дни проходят под знаком дивидендных отсечек ряда крупных эмитентов, что ведет к существенным ценовым просадкам соответствующих бумаг и отрицательно сказывается на настроениях инвесторов в целом. "Так, в понедельник были дивидендные отсечки по акциям "Роснефти" и "Татнефти", а в четверг через дивидендную отсечку проходят акции Сбербанка. Учитывая высокий вес последних в индексе Мосбиржи, вполне понятно его падение", - добавляет эксперт. ПРОГНОЗЫ Рынок возлагал большие надежды на уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, который должен был стать поддержкой, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Однако данную отметку индекс прошел в среду без особых трудностей. Примечательно также то, что вчера не было значимых дивидендных отсечек", - добавляет он. Индекс может еще отскочить вверх, но технический анализ указывает на его падение до 2785 пунктов, оценивает Владислав Антонов из BitRiver. "Таким образом, индекс Мосбиржи опустился в диапазон 2800–3000 пунктов, где прежде активизировались покупатели. Настроения на рынке все еще далеки от оптимистичных, а значит, до решения Банка России по ставке возможно сползание к нижней границе, прежде чем рынок отскочит на реинвестированных дивидендах", - комментируют аналитики банка "Синара". Краткосрочные движения рынка зачастую бывают иррациональными, но если мы увидим устойчивое замедление темпов инфляции по оперативной статистике, то это будет разворотной точкой, поскольку смягчит ДКП ЦБ РФ, считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЦБ РФ недавно прогнозировал достижение инфляционного пика в стране в июле, напоминает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Если ожидания регулятора реализуются, после очередного повышения ключевой ставки у рынка могут появиться сдержанные поводы для оптимизма", - добавляет она. "Пока же возможно дальнейшее падение индекса Мосбиржи до 2800 пунктов, но ситуация должна измениться 26 июля после принятия решения ЦБ по ключевой ставке", - резюмируют эксперты "БКС Мир инвестиций".
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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индекс мосбиржи, рынки, акции, ставка банка россии
Экономика, индекс Мосбиржи, Рынки, Акции, ставка Банка России
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Фаза турбулентности для индекса Мосбиржи, в ходе которой он уже обновил минимум за год, упав ниже психологической отметки 3000 пунктов, продлится еще две недели, пока ЦБ РФ 26 июля не объявит решение по ключевой ставке, полагают эксперты.
Основной фондовый индикатор российского рынка акций в последние дни стремительно падает: со 2 июля к минимуму четверга он опускался уже почти на 10% - до 2901,61 пункта, что является минимумом с 21 июля прошлого года. По состоянию на 11.33 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,26% - до 2967,93 пункта.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" среди негативных фундаментальных факторов называют переток капитала из акций на рынок облигаций и депозитов на фоне высоких ставок и вероятности еще большего их подъема на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, который в конце июля может поднять ключевую ставку на один или даже на два процентных пункта - до 17-18% годовых.
Кроме того, Игорь Додонов из ФГ "Финам" отмечает, что торги на отечественном рынке акций в последние дни проходят под знаком дивидендных отсечек ряда крупных эмитентов, что ведет к существенным ценовым просадкам соответствующих бумаг и отрицательно сказывается на настроениях инвесторов в целом.
"Так, в понедельник были дивидендные отсечки по акциям "Роснефти" и "Татнефти", а в четверг через дивидендную отсечку проходят акции Сбербанка. Учитывая высокий вес последних в индексе Мосбиржи, вполне понятно его падение", - добавляет эксперт.
Рынок возлагал большие надежды на уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, который должен был стать поддержкой, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Однако данную отметку индекс прошел в среду без особых трудностей. Примечательно также то, что вчера не было значимых дивидендных отсечек", - добавляет он.
Индекс может еще отскочить вверх, но технический анализ указывает на его падение до 2785 пунктов, оценивает Владислав Антонов из BitRiver.
"Таким образом, индекс Мосбиржи опустился в диапазон 2800–3000 пунктов, где прежде активизировались покупатели. Настроения на рынке все еще далеки от оптимистичных, а значит, до решения Банка России по ставке возможно сползание к нижней границе, прежде чем рынок отскочит на реинвестированных дивидендах", - комментируют аналитики банка "Синара".
Краткосрочные движения рынка зачастую бывают иррациональными, но если мы увидим устойчивое замедление темпов инфляции по оперативной статистике, то это будет разворотной точкой, поскольку смягчит ДКП ЦБ РФ, считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
ЦБ РФ недавно прогнозировал достижение инфляционного пика в стране в июле, напоминает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Если ожидания регулятора реализуются, после очередного повышения ключевой ставки у рынка могут появиться сдержанные поводы для оптимизма", - добавляет она.
"Пока же возможно дальнейшее падение индекса Мосбиржи до 2800 пунктов, но ситуация должна измениться 26 июля после принятия решения ЦБ по ключевой ставке", - резюмируют эксперты "БКС Мир инвестиций".