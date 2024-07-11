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Чистая прибыль МТС в I квартале выросла в 3 раза, до 39,5 млрд руб
Чистая прибыль МТС в I квартале выросла в 3 раза, до 39,5 млрд руб - 11.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль МТС в I квартале выросла в 3 раза, до 39,5 млрд руб
Чистая прибыль МТС по МСФО за первый квартал 2024 года выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 39,5 миллиарда рублей,... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:12+0300
2024-07-11T15:12+0300
2024-07-11T15:12+0300
мтс
сотовая связь
мобильная связь
прибыль
выручка
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС по МСФО за первый квартал 2024 года выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 39,5 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. Выручка компании увеличилась на 17,4%, до 161,3 миллиарда рублей "на фоне роста доходов всех бизнес-направлений", а OIBDA - на 4,8%, до 59,1 миллиарда рублей. В МТС подчеркнули, что сдерживающее влияние на рост OIBDA оказали расходы на развитие перспективных направлений. "Чистая прибыль за 1 квартал 2024 года составила 39,5 миллиарда рублей, показав рост 211% год к году", - говорится в отчете по МСФО.
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мтс, сотовая связь, мобильная связь, прибыль, выручка
МТС, сотовая связь, мобильная связь, прибыль, выручка
Чистая прибыль МТС в I квартале выросла в 3 раза, до 39,5 млрд руб
МСФО: чистая прибыль МТС в I квартале выросла в 3 раза, до 39,5 млрд руб
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС по МСФО за первый квартал 2024 года выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 39,5 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Выручка компании увеличилась на 17,4%, до 161,3 миллиарда рублей "на фоне роста доходов всех бизнес-направлений", а OIBDA - на 4,8%, до 59,1 миллиарда рублей. В МТС подчеркнули, что сдерживающее влияние на рост OIBDA оказали расходы на развитие перспективных направлений.
"Чистая прибыль за 1 квартал 2024 года составила 39,5 миллиарда рублей, показав рост 211% год к году", - говорится в отчете по МСФО.
ФАС выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну"