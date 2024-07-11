https://1prime.ru/20240711/muka-850011918.html

ФАС направила запросы для анализа обоснованности цен на муку

ФАС направила запросы для анализа обоснованности цен на муку - 11.07.2024, ПРАЙМ

ФАС направила запросы для анализа обоснованности цен на муку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:06+0300

2024-07-11T11:06+0300

2024-07-11T11:06+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на продукцию, сообщает ведомство. "В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство обращениями хлебопекарных предприятий ФАС России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на эту продукцию", - говорится в сообщении. Уточняется, что производители предоставят службе сведения об объемах производства, реализации, средневзвешенной себестоимости и оптово-отпускной цене муки с 2023 года. После анализа полученной информации в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования.

https://1prime.ru/20240711/fas-850008679.html

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