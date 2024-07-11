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ФАС направила запросы для анализа обоснованности цен на муку - 11.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС направила запросы для анализа обоснованности цен на муку
ФАС направила запросы для анализа обоснованности цен на муку - 11.07.2024, ПРАЙМ
ФАС направила запросы для анализа обоснованности цен на муку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:06+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на продукцию, сообщает ведомство. "В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство обращениями хлебопекарных предприятий ФАС России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на эту продукцию", - говорится в сообщении. Уточняется, что производители предоставят службе сведения об объемах производства, реализации, средневзвешенной себестоимости и оптово-отпускной цене муки с 2023 года. После анализа полученной информации в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования.
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фас рф, мука, россия
ФАС РФ, мука, РОССИЯ
11:06 11.07.2024
 
ФАС направила запросы для анализа обоснованности цен на муку

ФАС направила запросы крупным производителям муки для анализа обоснованности цен

© flickr.com / WordRiddenМука
Мука - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© flickr.com / WordRidden
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на продукцию, сообщает ведомство.
"В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство обращениями хлебопекарных предприятий ФАС России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на эту продукцию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что производители предоставят службе сведения об объемах производства, реализации, средневзвешенной себестоимости и оптово-отпускной цене муки с 2023 года. После анализа полученной информации в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
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ФАС РФмукаРОССИЯ
 
 
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