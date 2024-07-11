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Россиян ждет новый налог на путешествия: кому придется платить - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Россиян ждет новый налог на путешествия: кому придется платить
Россиян ждет новый налог на путешествия: кому придется платить - 11.07.2024, ПРАЙМ
Россиян ждет новый налог на путешествия: кому придется платить
В России вводят новый туристический налог. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Кому придется его платить, рассказала агентству "Прайм"... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T02:02+0300
2024-07-11T02:02+0300
налоги
туристический сбор
туристическая отрасль
россия
юрист
эксклюзив
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. В России вводят новый туристический налог. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Кому придется его платить, рассказала агентству "Прайм" Марина Ягнюкова, юрист Taxology.Налог придет на смену курортному сбору, эксперимент по взиманию которого закончится лишь в декабре, но его уже признали успешным. Пока он взимался только в популярных туристических регионах: в Крыму, Санкт-Петербурге и Ставрополье, на Кубани и Алтае.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТуристический налог сможет ввести абсолютно любой муниципалитет в России. Чтобы успеть сделать это с 2025 года, местной власти нужно принять свой закон о туристическом налоге до декабря.Налог будут платить владельцы гостиниц, пансионатов, санаториев и других мест размещения, если они включены в Реестр классифицированных средств размещения, который ведёт Росаккредитация.&quot;Фактически налог ляжет на плечи граждан – он будет указан отдельной строкой в счете за проживание. Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе&quot;, - говорит Ягнюкова.По ее словам, эта проблема в законе не решена, даже несмотря на то, что при введении курортного сбора семь лет назад профильный комитет Госдумы указывал на необходимость освободить от налога граждан в деловых поездках.Ставку будет определять муниципалитет, но в Налоговом кодексе предусмотрена минимальная сумма - 100 рублей за сутки проживания (в июне Минэк обещал, что базовая ставка составит около 65 рублей за сутки).Муниципалитеты смогут установить ставку до одного процента в 2025 году и ежегодно повышать ее на один процент до 2029 года. Также местные власти могут снижать сумму налога, например, в низкий сезон.Льготы сейчас предусмотрены только для инвалидов, ветеранов, участников СВО и лиц с почетными званиями – таким гражданам не будут увеличивать счет на налог, если они предоставят документы, подтверждающие право на льготу. Прочие льготные категории муниципалитет сможет выбрать сам, если посчитает нужным.Предполагается, что полученные средства муниципалитеты будут тратить на развитие туристической инфраструктуры. Госдума уже приняла поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым суммы туристического налога целиком поступают в соответствующие местные бюджеты, заключила юрист.
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туристический сбор, туристическая отрасль, россия, юрист, эксклюзив
Налоги, туристический сбор, туристическая отрасль, РОССИЯ, юрист, Эксклюзив
02:02 11.07.2024
 
Россиян ждет новый налог на путешествия: кому придется платить

Юрист Ягнюкова: туристический налог придет оплачивать отдыхающим россиянам

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛетний отдых в Адыгее
Летний отдых в Адыгее - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. В России вводят новый туристический налог. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Кому придется его платить, рассказала агентству "Прайм" Марина Ягнюкова, юрист Taxology.
Налог придет на смену курортному сбору, эксперимент по взиманию которого закончится лишь в декабре, но его уже признали успешным. Пока он взимался только в популярных туристических регионах: в Крыму, Санкт-Петербурге и Ставрополье, на Кубани и Алтае.
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Туристический налог сможет ввести абсолютно любой муниципалитет в России. Чтобы успеть сделать это с 2025 года, местной власти нужно принять свой закон о туристическом налоге до декабря.
Налог будут платить владельцы гостиниц, пансионатов, санаториев и других мест размещения, если они включены в Реестр классифицированных средств размещения, который ведёт Росаккредитация.

"Фактически налог ляжет на плечи граждан – он будет указан отдельной строкой в счете за проживание. Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе", - говорит Ягнюкова.

По ее словам, эта проблема в законе не решена, даже несмотря на то, что при введении курортного сбора семь лет назад профильный комитет Госдумы указывал на необходимость освободить от налога граждан в деловых поездках.
Ставку будет определять муниципалитет, но в Налоговом кодексе предусмотрена минимальная сумма - 100 рублей за сутки проживания (в июне Минэк обещал, что базовая ставка составит около 65 рублей за сутки).
Муниципалитеты смогут установить ставку до одного процента в 2025 году и ежегодно повышать ее на один процент до 2029 года. Также местные власти могут снижать сумму налога, например, в низкий сезон.
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Льготы сейчас предусмотрены только для инвалидов, ветеранов, участников СВО и лиц с почетными званиями – таким гражданам не будут увеличивать счет на налог, если они предоставят документы, подтверждающие право на льготу. Прочие льготные категории муниципалитет сможет выбрать сам, если посчитает нужным.
Предполагается, что полученные средства муниципалитеты будут тратить на развитие туристической инфраструктуры. Госдума уже приняла поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым суммы туристического налога целиком поступают в соответствующие местные бюджеты, заключила юрист.
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