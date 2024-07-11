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НАТО подготовит рекомендации по отношениям с Россией к следующему саммиту
НАТО подготовит рекомендации по отношениям с Россией к следующему саммиту - 11.07.2024, ПРАЙМ
НАТО подготовит рекомендации по отношениям с Россией к следующему саммиту
Государства-члены Североатлантического альянса договорились составить перечень рекомендаций касательно отношений с Россией к следующего саммиту блока. Об это... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T05:30+0300
2024-07-11T05:30+0300
2024-07-11T05:30+0300
россия
нато
саммит
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Государства-члены Североатлантического альянса договорились составить перечень рекомендаций касательно отношений с Россией к следующего саммиту блока. Об это сообщается в опубликованной совместной декларации."К нашему следующему саммиту мы разработаем рекомендации по стратегическим подходам к отношениям НАТО с Россией с учетом изменяющейся обстановки в сфере безопасности", - следует из материала. В нем также отмечается, что члены НАТО будут "сдерживать агрессивные действия России и противодействовать им". Утверждается, что государства блока будут пресекать попытки дестабилизации ситуации в них самих и на территории союзников.
https://1prime.ru/20240710/ukraina-850000233.html
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россия, нато, саммит
НАТО подготовит рекомендации по отношениям с Россией к следующему саммиту
Страны НАТО подготовят рекомендации по отношениям с Россией к следующему саммиту
ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Государства-члены Североатлантического альянса договорились составить перечень рекомендаций касательно отношений с Россией к следующего саммиту блока. Об это сообщается в опубликованной совместной декларации.
"К нашему следующему саммиту мы разработаем рекомендации по стратегическим подходам к отношениям НАТО с Россией с учетом изменяющейся обстановки в сфере безопасности", - следует из материала.
В нем также отмечается, что члены НАТО будут "сдерживать агрессивные действия России и противодействовать им". Утверждается, что государства блока будут пресекать попытки дестабилизации ситуации в них самих и на территории союзников.
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