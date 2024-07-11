https://1prime.ru/20240711/nato-850003471.html

НАТО подготовит рекомендации по отношениям с Россией к следующему саммиту

НАТО подготовит рекомендации по отношениям с Россией к следующему саммиту - 11.07.2024, ПРАЙМ

НАТО подготовит рекомендации по отношениям с Россией к следующему саммиту

Государства-члены Североатлантического альянса договорились составить перечень рекомендаций касательно отношений с Россией к следующего саммиту блока. Об это... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T05:30+0300

2024-07-11T05:30+0300

2024-07-11T05:30+0300

россия

нато

саммит

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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Государства-члены Североатлантического альянса договорились составить перечень рекомендаций касательно отношений с Россией к следующего саммиту блока. Об это сообщается в опубликованной совместной декларации."К нашему следующему саммиту мы разработаем рекомендации по стратегическим подходам к отношениям НАТО с Россией с учетом изменяющейся обстановки в сфере безопасности", - следует из материала. В нем также отмечается, что члены НАТО будут "сдерживать агрессивные действия России и противодействовать им". Утверждается, что государства блока будут пресекать попытки дестабилизации ситуации в них самих и на территории союзников.

https://1prime.ru/20240710/ukraina-850000233.html

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россия, нато, саммит