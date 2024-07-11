https://1prime.ru/20240711/nato-850003580.html

НАТО учредит миссию для координации военной помощи Украине

НАТО учредит миссию для координации военной помощи Украине - 11.07.2024, ПРАЙМ

НАТО учредит миссию для координации военной помощи Украине

Члены Североатлантического альянса приняли решение о создании специальной миссии для координации военной помощи Украине и для обучения военных ВСУ. Об этом... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T05:36+0300

2024-07-11T05:36+0300

2024-07-11T05:36+0300

россия

украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - ПРАЙМ. Члены Североатлантического альянса приняли решение о создании специальной миссии для координации военной помощи Украине и для обучения военных ВСУ. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мы договорились о запуске миссии по оказанию помощи и обучению, которая возьмет на себя координацию оказания международной помощи Украине", - заявил он по итогам заседания саммита альянса. Кроме того, как добавил политик, эта миссия будет проводится под предводительством генерала НАТО, базироваться же она будет в Германии. Столтенерг отметил, что в ней будут задействованы порядка 700 человек. Сама же помощь, как добавил генсек, также будет оказываться через хабы в восточной части альянса. В то же время он упомянул, что западная помощь не делает Североатлантический альянс прямым участником конфликта. Столтенберг подчеркнул, что на текущий момент НАТО не определились со сроками запуска миссии, но это произойдет скоро.

https://1prime.ru/20240710/ssha-850001354.html

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россия, украина, нато