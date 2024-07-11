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НАТО учредит миссию для координации военной помощи Украине - 11.07.2024, ПРАЙМ
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НАТО учредит миссию для координации военной помощи Украине
НАТО учредит миссию для координации военной помощи Украине - 11.07.2024, ПРАЙМ
НАТО учредит миссию для координации военной помощи Украине
Члены Североатлантического альянса приняли решение о создании специальной миссии для координации военной помощи Украине и для обучения военных ВСУ. Об этом... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T05:36+0300
2024-07-11T05:36+0300
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украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - ПРАЙМ. Члены Североатлантического альянса приняли решение о создании специальной миссии для координации военной помощи Украине и для обучения военных ВСУ. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мы договорились о запуске миссии по оказанию помощи и обучению, которая возьмет на себя координацию оказания международной помощи Украине", - заявил он по итогам заседания саммита альянса. Кроме того, как добавил политик, эта миссия будет проводится под предводительством генерала НАТО, базироваться же она будет в Германии. Столтенерг отметил, что в ней будут задействованы порядка 700 человек. Сама же помощь, как добавил генсек, также будет оказываться через хабы в восточной части альянса. В то же время он упомянул, что западная помощь не делает Североатлантический альянс прямым участником конфликта. Столтенберг подчеркнул, что на текущий момент НАТО не определились со сроками запуска миссии, но это произойдет скоро.
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россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
05:36 11.07.2024
 
НАТО учредит миссию для координации военной помощи Украине

Столтенберг: страны НАТО учредят миссию для координации военной помощи Украине

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - ПРАЙМ. Члены Североатлантического альянса приняли решение о создании специальной миссии для координации военной помощи Украине и для обучения военных ВСУ. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы договорились о запуске миссии по оказанию помощи и обучению, которая возьмет на себя координацию оказания международной помощи Украине", - заявил он по итогам заседания саммита альянса.
Кроме того, как добавил политик, эта миссия будет проводится под предводительством генерала НАТО, базироваться же она будет в Германии. Столтенерг отметил, что в ней будут задействованы порядка 700 человек.
Сама же помощь, как добавил генсек, также будет оказываться через хабы в восточной части альянса. В то же время он упомянул, что западная помощь не делает Североатлантический альянс прямым участником конфликта.
Столтенберг подчеркнул, что на текущий момент НАТО не определились со сроками запуска миссии, но это произойдет скоро.
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