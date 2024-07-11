https://1prime.ru/20240711/nato-850004265.html
В НАТО направили Китаю "самое серьезное послание" о сотрудничестве с РФ
В НАТО направили Китаю "самое серьезное послание" о сотрудничестве с РФ - 11.07.2024, ПРАЙМ
В НАТО направили Китаю "самое серьезное послание" о сотрудничестве с РФ
Декларация стран НАТО, заключенная по итогам саммита в Вашингтоне, направляет Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом свернуть сотрудничество с | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T06:32+0300
2024-07-11T06:32+0300
2024-07-11T08:14+0300
россия
китай
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Декларация стран НАТО, заключенная по итогам саммита в Вашингтоне, направляет Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом свернуть сотрудничество с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.По его словам, НАТО считает, что российско-китайское сотрудничество "не может не наносить ущерб интересам и репутации" блока."Сегодняшнее послание - самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессивную войну против Украины", - заявил он на пресс-конференции по итогам конференции. Кроме того, согласно финальному документу, теперь "Китай играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины посредством так называемого "безграничного партнерства". В этой связи страны НАТО призывают Пекин прекратить оказывать Москве всяческую поддержку. В то же время Столтенберг заявил, что альянс остается открытым к конструктивному диалогу с Китаем.
https://1prime.ru/20240709/kitay-849933284.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, нато
В НАТО направили Китаю "самое серьезное послание" о сотрудничестве с РФ
Столтенберг: НАТО направила КНР "самое серьезное послание" о сотрудничестве с РФ
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Декларация стран НАТО, заключенная по итогам саммита в Вашингтоне, направляет Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом свернуть сотрудничество с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.
По его словам, НАТО считает, что российско-китайское сотрудничество "не может не наносить ущерб интересам и репутации" блока.
"Сегодняшнее послание - самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессивную войну против Украины", - заявил он на пресс-конференции по итогам конференции.
Кроме того, согласно финальному документу, теперь "Китай играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины посредством так называемого "безграничного партнерства".
В этой связи страны НАТО призывают Пекин прекратить оказывать Москве всяческую поддержку. В то же время Столтенберг заявил, что альянс остается открытым к конструктивному диалогу с Китаем.
В Китае назвали причину необоснованных обвиненей со стороны компаний США