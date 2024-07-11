https://1prime.ru/20240711/nato-850004265.html

В НАТО направили Китаю "самое серьезное послание" о сотрудничестве с РФ

В НАТО направили Китаю "самое серьезное послание" о сотрудничестве с РФ - 11.07.2024, ПРАЙМ

В НАТО направили Китаю "самое серьезное послание" о сотрудничестве с РФ

Декларация стран НАТО, заключенная по итогам саммита в Вашингтоне, направляет Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом свернуть сотрудничество с | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T06:32+0300

2024-07-11T06:32+0300

2024-07-11T08:14+0300

россия

китай

нато

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Декларация стран НАТО, заключенная по итогам саммита в Вашингтоне, направляет Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом свернуть сотрудничество с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.По его словам, НАТО считает, что российско-китайское сотрудничество "не может не наносить ущерб интересам и репутации" блока."Сегодняшнее послание - самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессивную войну против Украины", - заявил он на пресс-конференции по итогам конференции. Кроме того, согласно финальному документу, теперь "Китай играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины посредством так называемого "безграничного партнерства". В этой связи страны НАТО призывают Пекин прекратить оказывать Москве всяческую поддержку. В то же время Столтенберг заявил, что альянс остается открытым к конструктивному диалогу с Китаем.

https://1prime.ru/20240709/kitay-849933284.html

китай

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россия, китай, нато