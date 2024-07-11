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Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД
Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД - 11.07.2024, ПРАЙМ
Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД
Россия крайне сожалеет о том, что Армения приняла участие в конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщил РИА Новости заместитель министра... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T07:59+0300
2024-07-11T07:59+0300
2024-07-11T08:04+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия крайне сожалеет о том, что Армения приняла участие в конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин."Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях", - отметил он. Более того, Галузин добавил, что Ереван, вместо конструктивного диалога с Россией и разрешения всех проблем, выбрал иной путь. По его словам, Армения таким образом рискует дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб собственной безопасности.
https://1prime.ru/20240703/armeniya--849699054.html
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Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД
Галузин: Россия крайне сожалеет об участии Армении в саммите НАТО в Вашингтоне
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия крайне сожалеет о том, что Армения приняла участие в конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
"Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях", - отметил он.
Более того, Галузин добавил, что Ереван, вместо конструктивного диалога с Россией и разрешения всех проблем, выбрал иной путь. По его словам, Армения таким образом рискует дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб собственной безопасности.
Москва исходит из того, что Армения - союзник России, заявил Оверчук