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Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД
Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД - 11.07.2024, ПРАЙМ
Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД
Россия крайне сожалеет о том, что Армения приняла участие в конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщил РИА Новости заместитель министра... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T07:59+0300
2024-07-11T08:04+0300
россия
армения
нато
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия крайне сожалеет о том, что Армения приняла участие в конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин."Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях", - отметил он. Более того, Галузин добавил, что Ереван, вместо конструктивного диалога с Россией и разрешения всех проблем, выбрал иной путь. По его словам, Армения таким образом рискует дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб собственной безопасности.
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россия, армения, нато
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, НАТО
07:59 11.07.2024 (обновлено: 08:04 11.07.2024)
 
Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД

Галузин: Россия крайне сожалеет об участии Армении в саммите НАТО в Вашингтоне

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия крайне сожалеет о том, что Армения приняла участие в конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
"Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях", - отметил он.
Более того, Галузин добавил, что Ереван, вместо конструктивного диалога с Россией и разрешения всех проблем, выбрал иной путь. По его словам, Армения таким образом рискует дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб собственной безопасности.
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