https://1prime.ru/20240711/nato-850005416.html

Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД

Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД - 11.07.2024, ПРАЙМ

Россия сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО, заявили в МИД

Россия крайне сожалеет о том, что Армения приняла участие в конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщил РИА Новости заместитель министра... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T07:59+0300

2024-07-11T07:59+0300

2024-07-11T08:04+0300

россия

армения

нато

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия крайне сожалеет о том, что Армения приняла участие в конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин."Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях", - отметил он. Более того, Галузин добавил, что Ереван, вместо конструктивного диалога с Россией и разрешения всех проблем, выбрал иной путь. По его словам, Армения таким образом рискует дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб собственной безопасности.

https://1prime.ru/20240703/armeniya--849699054.html

армения

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россия, армения, нато