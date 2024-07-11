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Орбан встретится с Трампом после завершения саммита НАТО, пишет СМИ
Орбан встретится с Трампом после завершения саммита НАТО, пишет СМИ - 11.07.2024, ПРАЙМ
Орбан встретится с Трампом после завершения саммита НАТО, пишет СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат в президенты США Дональд Трамп после саммита НАТО в Вашингтоне встретятся во Флориде. Об этом агентству... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:16+0300
2024-07-11T09:16+0300
2024-07-11T09:16+0300
политика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат в президенты США Дональд Трамп после саммита НАТО в Вашингтоне встретятся во Флориде. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники.Саммит Североатлантического альянса завершается в четверг, 11 июля. "Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во Флориде в четверг... Орбан отправится в Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне", - передает издание.На прошлой неделе премьер Венгрии посетил Киев и Москву в рамках миссии мира. 5 июля президент России Владимир Путин провел с Орбаном переговоры в Кремле, где подробно обсудил украинский конфликт.По итогам визитов глава венгерского правительства представил Евросоюзу соответствующий отчет.
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виктор орбан, дональд трамп, сша
Политика, Виктор Орбан, Дональд Трамп, США
Орбан встретится с Трампом после завершения саммита НАТО, пишет СМИ
Bloomberg: Орбан встретится с Трампом во Флориде после завершения саммита НАТО
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат в президенты США Дональд Трамп после саммита НАТО в Вашингтоне встретятся во Флориде. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники.
Саммит Североатлантического альянса завершается в четверг, 11 июля.
"Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во Флориде в четверг... Орбан отправится в Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне", - передает издание.
На прошлой неделе премьер Венгрии посетил Киев и Москву в рамках миссии мира. 5 июля президент России Владимир Путин провел с Орбаном переговоры в Кремле, где подробно обсудил украинский конфликт.
По итогам визитов глава венгерского правительства представил Евросоюзу соответствующий отчет.
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