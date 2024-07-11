https://1prime.ru/20240711/nato-850007048.html

Орбан встретится с Трампом после завершения саммита НАТО, пишет СМИ

Орбан встретится с Трампом после завершения саммита НАТО, пишет СМИ - 11.07.2024, ПРАЙМ

Орбан встретится с Трампом после завершения саммита НАТО, пишет СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат в президенты США Дональд Трамп после саммита НАТО в Вашингтоне встретятся во Флориде. Об этом агентству... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T09:16+0300

2024-07-11T09:16+0300

2024-07-11T09:16+0300

политика

виктор орбан

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат в президенты США Дональд Трамп после саммита НАТО в Вашингтоне встретятся во Флориде. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники.Саммит Североатлантического альянса завершается в четверг, 11 июля. "Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во Флориде в четверг... Орбан отправится в Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне", - передает издание.На прошлой неделе премьер Венгрии посетил Киев и Москву в рамках миссии мира. 5 июля президент России Владимир Путин провел с Орбаном переговоры в Кремле, где подробно обсудил украинский конфликт.По итогам визитов глава венгерского правительства представил Евросоюзу соответствующий отчет.

https://1prime.ru/20240710/orban-849997166.html

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виктор орбан, дональд трамп, сша