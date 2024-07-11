https://1prime.ru/20240711/nato-850008801.html

Медведев раскрыл, чем должен завершиться путь Киева в НАТО

Медведев раскрыл, чем должен завершиться путь Киева в НАТО - 11.07.2024, ПРАЙМ

Медведев раскрыл, чем должен завершиться путь Киева в НАТО

Путь Украины в Североатлантический альянс должен закончиться исчезновением либо страны, либо блока, поделился своим мнением заместиетль председателя Совета... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T10:05+0300

2024-07-11T10:05+0300

2024-07-11T10:05+0300

россия

украина

нато

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Путь Украины в Североатлантический альянс должен закончиться исчезновением либо страны, либо блока, поделился своим мнением заместиетль председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В то же время лидер "Единой России" отметил, что более предпочтительным вариантом станет исчезновение Украины.В своем Telegram-канале Медведев привел текст финальной декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, в которой государства-члены пообещали поддерживать Украину "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО"."Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - написал Медведев, комментируя заявление альянса.Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне. Он посвящён 75-летию альянса.

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849979999.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, нато, сша