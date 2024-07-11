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Медведев раскрыл, чем должен завершиться путь Киева в НАТО
Медведев раскрыл, чем должен завершиться путь Киева в НАТО - 11.07.2024, ПРАЙМ
Медведев раскрыл, чем должен завершиться путь Киева в НАТО
Путь Украины в Североатлантический альянс должен закончиться исчезновением либо страны, либо блока, поделился своим мнением заместиетль председателя Совета... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:05+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Путь Украины в Североатлантический альянс должен закончиться исчезновением либо страны, либо блока, поделился своим мнением заместиетль председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В то же время лидер "Единой России" отметил, что более предпочтительным вариантом станет исчезновение Украины.В своем Telegram-канале Медведев привел текст финальной декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, в которой государства-члены пообещали поддерживать Украину "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО"."Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - написал Медведев, комментируя заявление альянса.Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне. Он посвящён 75-летию альянса.
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РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, США
Медведев раскрыл, чем должен завершиться путь Киева в НАТО
Медведев: путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Путь Украины в Североатлантический альянс должен закончиться исчезновением либо страны, либо блока, поделился своим мнением заместиетль председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
В то же время лидер "Единой России" отметил, что более предпочтительным вариантом станет исчезновение Украины.
В своем Telegram-канале Медведев привел текст финальной декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, в которой государства-члены пообещали поддерживать Украину "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".
"Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - написал Медведев, комментируя заявление альянса.
Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне. Он посвящён 75-летию альянса.
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