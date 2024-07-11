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Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения

Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения - 11.07.2024, ПРАЙМ

Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения

Лидеры стран НАТО будут наказаны за то, что упорствуют в своих заблуждениях, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T12:16+0300

2024-07-11T12:16+0300

2024-07-11T12:16+0300

сергей рябков

мир

нато

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран НАТО будут наказаны за то, что упорствуют в своих заблуждениях, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Саммит Североатлантического альянса проходил в Вашингтоне с девятого по одиннадцатое июля.Рябков выразил сожаление, что единственная повестка блока завязана на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире. По его словам, отсутствие у НАТО способности смотреть в будущее печально.Как добавил дипломат, алянс уже по опыту должен был понять, что попытки подчинить всех воле Запада проваливаются."Если бы не эта маниакальная склонность к шантажу и давлению, очень многих кризисов можно было бы избежать, в том числе, первоисточник тех трагедий, которые происходят на Украине и вокруг нее, прежде всего, в агрессивной политике и агрессивной сущности Североатлантического альянса во главе с США", - отметил замглавы МИД.Однако, добавил он, Запад продолжает упорствовать в своих заблужедниях и за это будет наказан.

https://1prime.ru/20240711/ssha-850008299.html

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сергей рябков, мир, нато