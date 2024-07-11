https://1prime.ru/20240711/nato-850015148.html
Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения
Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения - 11.07.2024, ПРАЙМ
Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения
Лидеры стран НАТО будут наказаны за то, что упорствуют в своих заблуждениях, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:16+0300
2024-07-11T12:16+0300
2024-07-11T12:16+0300
сергей рябков
мир
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0b/850014983_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_145dcd3bd7b63b8d5087bb9acd6be2a3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран НАТО будут наказаны за то, что упорствуют в своих заблуждениях, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Саммит Североатлантического альянса проходил в Вашингтоне с девятого по одиннадцатое июля.Рябков выразил сожаление, что единственная повестка блока завязана на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире. По его словам, отсутствие у НАТО способности смотреть в будущее печально.Как добавил дипломат, алянс уже по опыту должен был понять, что попытки подчинить всех воле Запада проваливаются."Если бы не эта маниакальная склонность к шантажу и давлению, очень многих кризисов можно было бы избежать, в том числе, первоисточник тех трагедий, которые происходят на Украине и вокруг нее, прежде всего, в агрессивной политике и агрессивной сущности Североатлантического альянса во главе с США", - отметил замглавы МИД.Однако, добавил он, Запад продолжает упорствовать в своих заблужедниях и за это будет наказан.
https://1prime.ru/20240711/ssha-850008299.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0b/850014983_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e44524312bf927657b3f378e498a3eb2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, мир, нато
Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения
Рябков об итогах саммита НАТО: лидеры альянса упорствуют в своих заблуждениях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран НАТО будут наказаны за то, что упорствуют в своих заблуждениях, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Саммит Североатлантического альянса проходил в Вашингтоне с девятого по одиннадцатое июля.
Рябков выразил сожаление, что единственная повестка блока завязана на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире. По его словам, отсутствие у НАТО способности смотреть в будущее печально.
Как добавил дипломат, алянс уже по опыту должен был понять, что попытки подчинить всех воле Запада проваливаются.
"Если бы не эта маниакальная склонность к шантажу и давлению, очень многих кризисов можно было бы избежать, в том числе, первоисточник тех трагедий, которые происходят на Украине и вокруг нее, прежде всего, в агрессивной политике и агрессивной сущности Североатлантического альянса во главе с США", - отметил замглавы МИД.
Однако, добавил он, Запад продолжает упорствовать в своих заблужедниях и за это будет наказан.
Рябков прокомментировал решение США разместить ракеты в Германии