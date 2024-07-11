Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240711/nato-850015148.html
Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения
Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения - 11.07.2024, ПРАЙМ
Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения
Лидеры стран НАТО будут наказаны за то, что упорствуют в своих заблуждениях, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:16+0300
2024-07-11T12:16+0300
сергей рябков
мир
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0b/850014983_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_145dcd3bd7b63b8d5087bb9acd6be2a3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран НАТО будут наказаны за то, что упорствуют в своих заблуждениях, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Саммит Североатлантического альянса проходил в Вашингтоне с девятого по одиннадцатое июля.Рябков выразил сожаление, что единственная повестка блока завязана на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире. По его словам, отсутствие у НАТО способности смотреть в будущее печально.Как добавил дипломат, алянс уже по опыту должен был понять, что попытки подчинить всех воле Запада проваливаются."Если бы не эта маниакальная склонность к шантажу и давлению, очень многих кризисов можно было бы избежать, в том числе, первоисточник тех трагедий, которые происходят на Украине и вокруг нее, прежде всего, в агрессивной политике и агрессивной сущности Североатлантического альянса во главе с США", - отметил замглавы МИД.Однако, добавил он, Запад продолжает упорствовать в своих заблужедниях и за это будет наказан.
https://1prime.ru/20240711/ssha-850008299.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0b/850014983_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e44524312bf927657b3f378e498a3eb2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей рябков, мир, нато
Сергей Рябков, МИР, НАТО
12:16 11.07.2024
 
Рябков: лидеров НАТО накажут за их заблуждения

Рябков об итогах саммита НАТО: лидеры альянса упорствуют в своих заблуждениях

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДни культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Москве
Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран НАТО будут наказаны за то, что упорствуют в своих заблуждениях, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Саммит Североатлантического альянса проходил в Вашингтоне с девятого по одиннадцатое июля.
Рябков выразил сожаление, что единственная повестка блока завязана на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире. По его словам, отсутствие у НАТО способности смотреть в будущее печально.
Как добавил дипломат, алянс уже по опыту должен был понять, что попытки подчинить всех воле Запада проваливаются.
"Если бы не эта маниакальная склонность к шантажу и давлению, очень многих кризисов можно было бы избежать, в том числе, первоисточник тех трагедий, которые происходят на Украине и вокруг нее, прежде всего, в агрессивной политике и агрессивной сущности Североатлантического альянса во главе с США", - отметил замглавы МИД.
Однако, добавил он, Запад продолжает упорствовать в своих заблужедниях и за это будет наказан.
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал решение США разместить ракеты в Германии
09:55
 
Сергей РябковМИРНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала