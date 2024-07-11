Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240711/nato-850015832.html
В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России
В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России - 11.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России
НАТО еще раз "весьма выпукло" подтвердила свою сущность - это альянс, созданный для конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:37+0300
2024-07-11T12:53+0300
кремль
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849541341_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b5b481ce7e4ccb5fc1dfd8e332c164d0.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. НАТО еще раз "весьма выпукло" подтвердила свою сущность - это альянс, созданный для конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы видим, что военная инфраструктура НАТО поступательно движется в сторону наших границ", - сказал он, общаясь с российской прессой. Песков также отметил, что цель этих действий - подавление России, и Кремль глубоко анализирует происходящее. "Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", - добавил Песков. Ранее участники юбилейного саммита альянса в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, пообещали выделить Киеву 40 миллиардов евро в течение года. Союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО.
https://1prime.ru/20240711/sallivan-850015536.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849541341_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48ad2cf3c42bac6bb5a9bb0e18001e40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кремль, дмитрий песков, нато
Кремль, Дмитрий Песков, НАТО
12:37 11.07.2024 (обновлено: 12:53 11.07.2024)
 
В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России

Песков: декларация саммита НАТО показала, что Запад не является сторонником мира

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. НАТО еще раз "весьма выпукло" подтвердила свою сущность - это альянс, созданный для конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы видим, что военная инфраструктура НАТО поступательно движется в сторону наших границ", - сказал он, общаясь с российской прессой. Песков также отметил, что цель этих действий - подавление России, и Кремль глубоко анализирует происходящее. "Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", - добавил Песков.
Ранее участники юбилейного саммита альянса в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, пообещали выделить Киеву 40 миллиардов евро в течение года. Союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Война на сотни миллиардов: Салливан пообещал союзникам сильную НАТО
12:27
 
КремльДмитрий ПесковНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала