https://1prime.ru/20240711/nato-850015832.html

В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России

В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России - 11.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России

НАТО еще раз "весьма выпукло" подтвердила свою сущность - это альянс, созданный для конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T12:37+0300

2024-07-11T12:37+0300

2024-07-11T12:53+0300

кремль

дмитрий песков

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849541341_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b5b481ce7e4ccb5fc1dfd8e332c164d0.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. НАТО еще раз "весьма выпукло" подтвердила свою сущность - это альянс, созданный для конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы видим, что военная инфраструктура НАТО поступательно движется в сторону наших границ", - сказал он, общаясь с российской прессой. Песков также отметил, что цель этих действий - подавление России, и Кремль глубоко анализирует происходящее. "Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", - добавил Песков. Ранее участники юбилейного саммита альянса в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, пообещали выделить Киеву 40 миллиардов евро в течение года. Союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО.

https://1prime.ru/20240711/sallivan-850015536.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кремль, дмитрий песков, нато