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В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России
В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России - 11.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России
НАТО еще раз "весьма выпукло" подтвердила свою сущность - это альянс, созданный для конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:37+0300
2024-07-11T12:37+0300
2024-07-11T12:53+0300
кремль
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. НАТО еще раз "весьма выпукло" подтвердила свою сущность - это альянс, созданный для конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы видим, что военная инфраструктура НАТО поступательно движется в сторону наших границ", - сказал он, общаясь с российской прессой. Песков также отметил, что цель этих действий - подавление России, и Кремль глубоко анализирует происходящее. "Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", - добавил Песков. Ранее участники юбилейного саммита альянса в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, пообещали выделить Киеву 40 миллиардов евро в течение года. Союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО.
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кремль, дмитрий песков, нато
Кремль, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле назвали "очень серьезную угрозу" для нацбезопасности России
Песков: декларация саммита НАТО показала, что Запад не является сторонником мира
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. НАТО еще раз "весьма выпукло" подтвердила свою сущность - это альянс, созданный для конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы видим, что военная инфраструктура НАТО поступательно движется в сторону наших границ", - сказал он, общаясь с российской прессой. Песков также отметил, что цель этих действий - подавление России, и Кремль глубоко анализирует происходящее. "Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", - добавил Песков.
Ранее участники юбилейного саммита альянса в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, пообещали выделить Киеву 40 миллиардов евро в течение года. Союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО.
Война на сотни миллиардов: Салливан пообещал союзникам сильную НАТО