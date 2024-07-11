https://1prime.ru/20240711/nato-850017196.html
Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания
Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания - 11.07.2024, ПРАЙМ
Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания
Представители европейской элиты боятся, что США перестанут воспринимать Североатлантический альянс всерьез, на что у них есть свои основания, сообщает чешское... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T13:17+0300
2024-07-11T13:17+0300
2024-07-11T13:28+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Представители европейской элиты боятся, что США перестанут воспринимать Североатлантический альянс всерьез, на что у них есть свои основания, сообщает чешское издание Hospodářské noviny.Так, автор статьи отмечает, что Россия продолжает делать успехи в украинском конфликте. По его словам, главное преимущество Москвы заключается в слабости западных государств и, в первую очередь, зависимости Европы от Соединенных Штатов.Согласно информации в статье, на фоне явной слабости Евросоюза США будут постепенно перенаправлять свои силы и внимание на восточное направление. Таким образом, постепенно интерес американской элиты к Североатлантическому союзу будет падать.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, США, СВО
Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания
HN: Европа не способна самостоятельно защищатся и боиться, что США ее бросят