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Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания
Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания - 11.07.2024, ПРАЙМ
Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания
Представители европейской элиты боятся, что США перестанут воспринимать Североатлантический альянс всерьез, на что у них есть свои основания, сообщает чешское... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T13:17+0300
2024-07-11T13:28+0300
россия
украина
нато
сша
сво
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Представители европейской элиты боятся, что США перестанут воспринимать Североатлантический альянс всерьез, на что у них есть свои основания, сообщает чешское издание Hospodářské noviny.Так, автор статьи отмечает, что Россия продолжает делать успехи в украинском конфликте. По его словам, главное преимущество Москвы заключается в слабости западных государств и, в первую очередь, зависимости Европы от Соединенных Штатов.Согласно информации в статье, на фоне явной слабости Евросоюза США будут постепенно перенаправлять свои силы и внимание на восточное направление. Таким образом, постепенно интерес американской элиты к Североатлантическому союзу будет падать.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, украина, нато, сша, сво
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, США, СВО
13:17 11.07.2024 (обновлено: 13:28 11.07.2024)
 
Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания

HN: Европа не способна самостоятельно защищатся и боиться, что США ее бросят

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Представители европейской элиты боятся, что США перестанут воспринимать Североатлантический альянс всерьез, на что у них есть свои основания, сообщает чешское издание Hospodářské noviny.
Так, автор статьи отмечает, что Россия продолжает делать успехи в украинском конфликте. По его словам, главное преимущество Москвы заключается в слабости западных государств и, в первую очередь, зависимости Европы от Соединенных Штатов.
Согласно информации в статье, на фоне явной слабости Евросоюза США будут постепенно перенаправлять свои силы и внимание на восточное направление. Таким образом, постепенно интерес американской элиты к Североатлантическому союзу будет падать.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг
Вчера, 15:57
 
РОССИЯУКРАИНАНАТОСШАСВО
 
 
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