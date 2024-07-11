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Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов
Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов - 11.07.2024, ПРАЙМ
Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов
Россия вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T19:40+0300
2024-07-11T19:40+0300
вооружения
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ВЕНА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он отметил, что США и ФРГ с 2026 года начнут развертывать новые американские дальнобойные ударные системы средней и меньшей дальности, что создает повышенную опасность для РФ.Дипломат напомнил, что РФ ввела односторонний мораторий на размещение наземных РСМД, но, по его словам, "после провокационных шагов американо-германской "спайки" очевидной реакцией станет адекватный военный ответ". Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Крылатые ракеты "Томагавк", в частности, обладают дальностью полета до 5500 километров.Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее подчеркнул, что подобная мера представляет собой "просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении".
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сша, германия
Вооружения, США, ГЕРМАНИЯ
19:40 11.07.2024
 
Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов

Гаврилов: НАТО наращивает угрозы безопасности, которые РФ вынуждена парировать

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : NATO
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ВЕНА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он отметил, что США и ФРГ с 2026 года начнут развертывать новые американские дальнобойные ударные системы средней и меньшей дальности, что создает повышенную опасность для РФ.
Дипломат напомнил, что РФ ввела односторонний мораторий на размещение наземных РСМД, но, по его словам, "после провокационных шагов американо-германской "спайки" очевидной реакцией станет адекватный военный ответ".
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Крылатые ракеты "Томагавк", в частности, обладают дальностью полета до 5500 километров.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Шольц назвал "хорошей идеей" размещение ударных систем США в Германии
17:34
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее подчеркнул, что подобная мера представляет собой "просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении".
 
ВооруженияСШАГЕРМАНИЯ
 
 
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