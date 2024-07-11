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Forbes назвал лидера рейтинга крупнейших налогоплательщиков России - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Forbes назвал лидера рейтинга крупнейших налогоплательщиков России
Forbes назвал лидера рейтинга крупнейших налогоплательщиков России - 11.07.2024, ПРАЙМ
Forbes назвал лидера рейтинга крупнейших налогоплательщиков России
Акционер газовой компании НОВАТЭК и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России, следует... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T07:40+0300
2024-07-11T08:26+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Акционер газовой компании НОВАТЭК и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России, следует из соответствующего списка агентства Forbes.Так, согласно данным агентства, за 2023 год Михельсон выплатил НДФЛ на сумму порядка 10,979 миллиарда рублей.Отмечается, что помимо него в список вошли еще 21 человек. Агентство Forbes традиционно публикует список богатейших предпринимателей в зависимости от стоимости их активов, однако начиная с 2023 года рейтинг составляется на основе получаемых ими дивидендами.Ранее Совет Федерации на заседании 10 июля одобрил закон, вводящий в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов. Отмечается, что в соответствии с новой шкалой расчета налога базовая ставка налога в 13 процентов сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона, до 15 процентов она повышается на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов придется уплатить лицам с доходом до 20 миллионов, 20 процентов - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке 22 процентов.
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россия, forbes
РОССИЯ, Forbes
07:40 11.07.2024 (обновлено: 08:26 11.07.2024)
 
Forbes назвал лидера рейтинга крупнейших налогоплательщиков России

Forbes : Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон
Председатель правления ПАО Новатэк Леонид Михельсон - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Акционер газовой компании НОВАТЭК и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России, следует из соответствующего списка агентства Forbes.
Так, согласно данным агентства, за 2023 год Михельсон выплатил НДФЛ на сумму порядка 10,979 миллиарда рублей.
Отмечается, что помимо него в список вошли еще 21 человек.
Агентство Forbes традиционно публикует список богатейших предпринимателей в зависимости от стоимости их активов, однако начиная с 2023 года рейтинг составляется на основе получаемых ими дивидендами.
Ранее Совет Федерации на заседании 10 июля одобрил закон, вводящий в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов. Отмечается, что в соответствии с новой шкалой расчета налога базовая ставка налога в 13 процентов сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона, до 15 процентов она повышается на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов придется уплатить лицам с доходом до 20 миллионов, 20 процентов - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке 22 процентов.
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