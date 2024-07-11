https://1prime.ru/20240711/ndfl-850005156.html
Forbes назвал лидера рейтинга крупнейших налогоплательщиков России
Forbes назвал лидера рейтинга крупнейших налогоплательщиков России - 11.07.2024, ПРАЙМ
Forbes назвал лидера рейтинга крупнейших налогоплательщиков России
Акционер газовой компании НОВАТЭК и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России, следует... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T07:40+0300
2024-07-11T07:40+0300
2024-07-11T08:26+0300
россия
forbes
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/83/840838300_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_d05ab94523c2ccadd043bee5442f7171.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Акционер газовой компании НОВАТЭК и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России, следует из соответствующего списка агентства Forbes.Так, согласно данным агентства, за 2023 год Михельсон выплатил НДФЛ на сумму порядка 10,979 миллиарда рублей.Отмечается, что помимо него в список вошли еще 21 человек. Агентство Forbes традиционно публикует список богатейших предпринимателей в зависимости от стоимости их активов, однако начиная с 2023 года рейтинг составляется на основе получаемых ими дивидендами.Ранее Совет Федерации на заседании 10 июля одобрил закон, вводящий в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов. Отмечается, что в соответствии с новой шкалой расчета налога базовая ставка налога в 13 процентов сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона, до 15 процентов она повышается на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов придется уплатить лицам с доходом до 20 миллионов, 20 процентов - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке 22 процентов.
https://1prime.ru/20240710/vyezd--849987088.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/83/840838300_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a51ceaaff97c867e05c27466feb49a8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, forbes
Forbes назвал лидера рейтинга крупнейших налогоплательщиков России
Forbes : Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Акционер газовой компании НОВАТЭК и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России, следует из соответствующего списка агентства Forbes
.
Так, согласно данным агентства, за 2023 год Михельсон выплатил НДФЛ на сумму порядка 10,979 миллиарда рублей.
Отмечается, что помимо него в список вошли еще 21 человек.
Агентство Forbes традиционно публикует список богатейших предпринимателей в зависимости от стоимости их активов, однако начиная с 2023 года рейтинг составляется на основе получаемых ими дивидендами.
Ранее Совет Федерации на заседании 10 июля одобрил закон, вводящий в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов. Отмечается, что в соответствии с новой шкалой расчета налога базовая ставка налога в 13 процентов сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона, до 15 процентов она повышается на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов придется уплатить лицам с доходом до 20 миллионов, 20 процентов - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке 22 процентов.
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны