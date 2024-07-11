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В России создали нейросеть, повышающую дальность обнаружения дронов на 40% - 11.07.2024, ПРАЙМ
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В России создали нейросеть, повышающую дальность обнаружения дронов на 40%
В России создали нейросеть, повышающую дальность обнаружения дронов на 40% - 11.07.2024, ПРАЙМ
В России создали нейросеть, повышающую дальность обнаружения дронов на 40%
ЦНИИ "Циклон" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") разработал нейросеть для оптических средств обнаружения беспилотников, которая позволит | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:35+0300
2024-07-11T09:35+0300
вооружения
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технологии
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ЦНИИ "Циклон" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") разработал нейросеть для оптических средств обнаружения беспилотников, которая позволит увеличить дальность их действия на 40%, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Проект, реализованный специалистами по машинному обучению ЦНИИ "Циклон", продемонстрировал высокую эффективность и потенциал для дальнейшего развития в сфере обеспечения безопасности. По нашей приблизительной оценке, созданная нейросеть по сравнению с аналогичными IT-решениями способна увеличить дальность действия систем обнаружения БПЛА примерно на 40%. Данная технология может применяться на различных объектах критической инфраструктуры, а также для охраны частной территории от незаконного нарушения границ", – цитируется в сообщении технический директор "Циклона" Юрий Коваль. Технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта способны обнаружить дрон заранее, классифицировать его и в случае выявления угрозы уведомить оператора для дальнейшего принятия мер по подавлению БПЛА. Нейросеть также позволяет перевести систему противодействия БПЛА в полностью автономный режим работы. Команда ЦНИИ "Циклон" создала нейросеть в рамках масштабного хакатона (форум разработчиков) по разработке цифровых решений для госструктур, бизнеса и регионов "Лидеры цифровой трансформации". По итогам конкурса эта разработка команды "Циклона" получила высокую оценку экспертов и удостоилась призового места.
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россия, технологии
Вооружения, РОССИЯ, Технологии
09:35 11.07.2024
 
В России создали нейросеть, повышающую дальность обнаружения дронов на 40%

ЦНИИ "Циклон" создал нейросеть, повышающую дальность обнаружения дронов на 40%

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ЦНИИ "Циклон" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") разработал нейросеть для оптических средств обнаружения беспилотников, которая позволит увеличить дальность их действия на 40%, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Проект, реализованный специалистами по машинному обучению ЦНИИ "Циклон", продемонстрировал высокую эффективность и потенциал для дальнейшего развития в сфере обеспечения безопасности. По нашей приблизительной оценке, созданная нейросеть по сравнению с аналогичными IT-решениями способна увеличить дальность действия систем обнаружения БПЛА примерно на 40%. Данная технология может применяться на различных объектах критической инфраструктуры, а также для охраны частной территории от незаконного нарушения границ", – цитируется в сообщении технический директор "Циклона" Юрий Коваль.
Технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта способны обнаружить дрон заранее, классифицировать его и в случае выявления угрозы уведомить оператора для дальнейшего принятия мер по подавлению БПЛА. Нейросеть также позволяет перевести систему противодействия БПЛА в полностью автономный режим работы.
Команда ЦНИИ "Циклон" создала нейросеть в рамках масштабного хакатона (форум разработчиков) по разработке цифровых решений для госструктур, бизнеса и регионов "Лидеры цифровой трансформации". По итогам конкурса эта разработка команды "Циклона" получила высокую оценку экспертов и удостоилась призового места.
 
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