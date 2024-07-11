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Норвегия выделила Киеву более 94 миллионов долларов на ПВО - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Норвегия выделила Киеву более 94 миллионов долларов на ПВО
Норвегия выделила Киеву более 94 миллионов долларов на ПВО - 11.07.2024, ПРАЙМ
Норвегия выделила Киеву более 94 миллионов долларов на ПВО
Норвегия выделила Украине более 94 миллионов долларов на финансирование систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в правительстве страны. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:01+0300
2024-07-11T16:20+0300
норвегия
украина
вооружения
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Норвегия выделила Украине более 94 миллионов долларов на финансирование систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в правительстве страны."Норвегия выделяет дополнительно один миллиард норвежских крон (94,1 миллиона долларов - ред.) на финансирование систем противовоздушной обороны на Украине", — сказано в материале.Ко всему прочему, Норвегия планирует передать Киеву полную систему ПВО IRIS-T и обеспечивать финансирование международных усилий по обслуживанию средств ПВО на Украине.Россия ранее выразила свое недовольство поставками оружия на Украину со стороны Запада, считая это препятствием для урегулирования конфликта и прямым вмешательством стран НАТО.
https://1prime.ru/20240709/ukraina-849945476.html
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норвегия, украина
НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, Вооружения
16:01 11.07.2024 (обновлено: 16:20 11.07.2024)
 
Норвегия выделила Киеву более 94 миллионов долларов на ПВО

Норвегия выделила Киеву более 94 млн долларов помощи на противовоздушную оборону

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Kilian Kremer
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Норвегия выделила Украине более 94 миллионов долларов на финансирование систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в правительстве страны.
"Норвегия выделяет дополнительно один миллиард норвежских крон (94,1 миллиона долларов - ред.) на финансирование систем противовоздушной обороны на Украине", — сказано в материале.
Ко всему прочему, Норвегия планирует передать Киеву полную систему ПВО IRIS-T и обеспечивать финансирование международных усилий по обслуживанию средств ПВО на Украине.
Россия ранее выразила свое недовольство поставками оружия на Украину со стороны Запада, считая это препятствием для урегулирования конфликта и прямым вмешательством стран НАТО.
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