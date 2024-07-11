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В Госдуме допустили снижение цен на новостройки до 40% - 11.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме допустили снижение цен на новостройки до 40%
В Госдуме допустили снижение цен на новостройки до 40% - 11.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме допустили снижение цен на новостройки до 40%
После завершения программ льготной ипотеки цены на нгедвижимость могут постепенно опуститься до 40 процентов, предположил в беседе с изданием "Парламентская... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T14:34+0300
2024-07-11T14:34+0300
экономика
россия
госдума
новостройки
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. После завершения программ льготной ипотеки цены на нгедвижимость могут постепенно опуститься до 40 процентов, предположил в беседе с изданием "Парламентская газета" депутат Анатолий Аксаков."Есть мнение, что для снижения цен на недвижимость потребуется два года, но я рассчитываю, что это произойдет быстрее", — отметил парламентарий.Аксаков заметил, что застройщикам необходимо распродать уже построенные дома, чтобы начать новые проекты. Рыночные условия требуют снижения цен, но строителям сложно заменить продажи на заемные средства из-за высоких процентных ставок. Однако автор оптимистичен и считает, что ситуация стабилизируется и рынок достигнет равновесия примерно через год. Исходя из некоторых оценок, возможно снижение цен на жилье до 40 процентов уже во второй половине этого года.Массовая программа льготной ипотеки была завершена 1 июля 2024 года.
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россия, госдума, новостройки
Экономика, РОССИЯ, Госдума, новостройки
14:34 11.07.2024
 
В Госдуме допустили снижение цен на новостройки до 40%

Депутат Аксаков: во второй половине года возможно снижение цен на жилье до 40%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. После завершения программ льготной ипотеки цены на нгедвижимость могут постепенно опуститься до 40 процентов, предположил в беседе с изданием "Парламентская газета" депутат Анатолий Аксаков.
"Есть мнение, что для снижения цен на недвижимость потребуется два года, но я рассчитываю, что это произойдет быстрее", — отметил парламентарий.
Аксаков заметил, что застройщикам необходимо распродать уже построенные дома, чтобы начать новые проекты. Рыночные условия требуют снижения цен, но строителям сложно заменить продажи на заемные средства из-за высоких процентных ставок. Однако автор оптимистичен и считает, что ситуация стабилизируется и рынок достигнет равновесия примерно через год.
Исходя из некоторых оценок, возможно снижение цен на жилье до 40 процентов уже во второй половине этого года.
Массовая программа льготной ипотеки была завершена 1 июля 2024 года.
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