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В Госдуме допустили снижение цен на новостройки до 40%

В Госдуме допустили снижение цен на новостройки до 40% - 11.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме допустили снижение цен на новостройки до 40%

После завершения программ льготной ипотеки цены на нгедвижимость могут постепенно опуститься до 40 процентов, предположил в беседе с изданием "Парламентская... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T14:34+0300

2024-07-11T14:34+0300

2024-07-11T14:34+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. После завершения программ льготной ипотеки цены на нгедвижимость могут постепенно опуститься до 40 процентов, предположил в беседе с изданием "Парламентская газета" депутат Анатолий Аксаков."Есть мнение, что для снижения цен на недвижимость потребуется два года, но я рассчитываю, что это произойдет быстрее", — отметил парламентарий.Аксаков заметил, что застройщикам необходимо распродать уже построенные дома, чтобы начать новые проекты. Рыночные условия требуют снижения цен, но строителям сложно заменить продажи на заемные средства из-за высоких процентных ставок. Однако автор оптимистичен и считает, что ситуация стабилизируется и рынок достигнет равновесия примерно через год. Исходя из некоторых оценок, возможно снижение цен на жилье до 40 процентов уже во второй половине этого года.Массовая программа льготной ипотеки была завершена 1 июля 2024 года.

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россия, госдума, новостройки