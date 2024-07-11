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"Желтая карточка": Орбана наказали за поездку в Россию - 11.07.2024, ПРАЙМ
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"Желтая карточка": Орбана наказали за поездку в Россию
"Желтая карточка": Орбана наказали за поездку в Россию - 11.07.2024, ПРАЙМ
"Желтая карточка": Орбана наказали за поездку в Россию
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стал политической ошибкой, страны Евросоюза выдали "желтую карточку". Об этом заявил газете Financial Times глава... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:51+0300
2024-07-11T09:51+0300
политика
виктор орбан
ес
шарль мишель
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стал политической ошибкой, страны Евросоюза выдали "желтую карточку". Об этом заявил газете Financial Times глава Евросовета Шарль Мишель. Председатель венгерского правительства посетил Москву 5 июля в рамках миссии мира. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а после представил Брюсселю отчет о поездке."Поездка в Москву была политической ошибкой ... За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия (одной страны) ... желтая карточка", - сказал Мишель.По его словам, подобный способ работы неприемлем. Сама ситуация, добавил глава Евросовета, представляет собой проблему, Брюссель решит, как действовать дальше."С попыткой расколоть союз ... мы должны избежать попадания в ловушку", - заключил Мишель."Желтая карточка" является одним из наказаний за нарушения в футболе. Ее могут показать любому участнику матча в качестве предупреждения.В Германии с 14 июня проходит Чемпионат Европы по футболу 2024 года (Евро-2024). Финальный матч Испания - Англия запланирован на 14 июля.
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виктор орбан, ес, шарль мишель
Политика, Виктор Орбан, ЕС, Шарль Мишель
09:51 11.07.2024
 
"Желтая карточка": Орбана наказали за поездку в Россию

Глава Евросовета Мишель: Орбан получил "желтую карточку" за поездку в Россию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стал политической ошибкой, страны Евросоюза выдали "желтую карточку". Об этом заявил газете Financial Times глава Евросовета Шарль Мишель.
Председатель венгерского правительства посетил Москву 5 июля в рамках миссии мира. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а после представил Брюсселю отчет о поездке.
"Поездка в Москву была политической ошибкой ... За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия (одной страны) ... желтая карточка", - сказал Мишель.
По его словам, подобный способ работы неприемлем. Сама ситуация, добавил глава Евросовета, представляет собой проблему, Брюссель решит, как действовать дальше.
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"С попыткой расколоть союз ... мы должны избежать попадания в ловушку", - заключил Мишель.
"Желтая карточка" является одним из наказаний за нарушения в футболе. Ее могут показать любому участнику матча в качестве предупреждения.
В Германии с 14 июня проходит Чемпионат Европы по футболу 2024 года (Евро-2024). Финальный матч Испания - Англия запланирован на 14 июля.
 
ПолитикаВиктор ОрбанЕСШарль Мишель
 
 
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