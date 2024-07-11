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В Италии раскрыли подробности "бойкота" Орбана - 11.07.2024, ПРАЙМ
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В Италии раскрыли подробности "бойкота" Орбана
В Италии раскрыли подробности "бойкота" Орбана - 11.07.2024, ПРАЙМ
В Италии раскрыли подробности "бойкота" Орбана
Европейские государства хотят "проучить" Будапешт и бойкотировать министерские неформальные встречи в период венгерского председательства в Совете Евросоюза,... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:14+0300
2024-07-11T10:15+0300
европа
венгрия
виктор орбан
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РИМ, 11 июл – ПРАЙМ. Европейские государства хотят "проучить" Будапешт и бойкотировать министерские неформальные встречи в период венгерского председательства в Совете Евросоюза, сообщает итальянское издание Repubblica.Отмечается, что такое решение обусловлено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву, где он провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.Как упоминает автор статьи, представители многих европейских стран подвергли Орбана суровой критике и решили "стерилизовать" власти Венгрии, сделав их руководство в Совете Европейского союза "безобидным и незначительным". В статье указано, что суть бойкота заключается в том, что все неформальные европейские советы будут проигнорированы и деквалифицированы, а приглашенные министры будут присутствовать на заседаниях на ограниченном числе поводов.Ранее пятого июля Орбан посетил Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В свою очередь Орбан назвал этот визит следующим этапом мирной миссии после посещения Киева второго июля.
https://1prime.ru/20240711/orban-850008034.html
европа
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европа, венгрия, виктор орбан
ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
10:14 11.07.2024 (обновлено: 10:15 11.07.2024)
 
В Италии раскрыли подробности "бойкота" Орбана

Repubblica: в Италии предположили, как ЕС накажет Орбана "из-за России

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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РИМ, 11 июл – ПРАЙМ. Европейские государства хотят "проучить" Будапешт и бойкотировать министерские неформальные встречи в период венгерского председательства в Совете Евросоюза, сообщает итальянское издание Repubblica.
Отмечается, что такое решение обусловлено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву, где он провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
"Желтая карточка": Орбана наказали за поездку в Россию
09:51
Как упоминает автор статьи, представители многих европейских стран подвергли Орбана суровой критике и решили "стерилизовать" власти Венгрии, сделав их руководство в Совете Европейского союза "безобидным и незначительным".
В статье указано, что суть бойкота заключается в том, что все неформальные европейские советы будут проигнорированы и деквалифицированы, а приглашенные министры будут присутствовать на заседаниях на ограниченном числе поводов.
Ранее пятого июля Орбан посетил Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В свою очередь Орбан назвал этот визит следующим этапом мирной миссии после посещения Киева второго июля.
 
ЕВРОПАВЕНГРИЯВиктор Орбан
 
 
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