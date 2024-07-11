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Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли
Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли - 11.07.2024, ПРАЙМ
Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли
Предприятие в Балашихе, производившее зараженную ботулизмом продукцию, закрыто навсегда, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:03+0300
2024-07-11T15:04+0300
происшествия
россия
еда
отравление
роспотребнадзор
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Предприятие в Балашихе, производившее зараженную ботулизмом продукцию, закрыто навсегда, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава Роспотребнадзора рассказала, что на предприятии также было изъято 250 тонн продукции, а само предприятие закрыто навсегда.""Кухня на районе" ("Локалкитчен") остановлена на 90 суток решением суда", — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.В Роспотребнадзоре также сообщили, что на мусоросжигательном заводе было уничтожено 20 тонн потенциально опасной продукции.В июне в некоторых регионах России была зафиксирована вспышка ботулизма. Пациенты с симптомами этого опасного заболевания обращались за медицинской помощью в Москве, Нижегородской области и Казани. Они заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что задержаны три человека: гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова, а также фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин.
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россия, еда, отравление, роспотребнадзор
Происшествия, РОССИЯ, еда, отравление, Роспотребнадзор
15:03 11.07.2024 (обновлено: 15:04 11.07.2024)
 
Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли

Попова: предприятие, где делали вызвавшую ботулизм продукцию, закрыли

© Официальный сайт РоспотребнадзораРоспотребнадзор
Роспотребнадзор
© Официальный сайт Роспотребнадзора
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Предприятие в Балашихе, производившее зараженную ботулизмом продукцию, закрыто навсегда, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора рассказала, что на предприятии также было изъято 250 тонн продукции, а само предприятие закрыто навсегда.
""Кухня на районе" ("Локалкитчен") остановлена на 90 суток решением суда", — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что на мусоросжигательном заводе было уничтожено 20 тонн потенциально опасной продукции.
В июне в некоторых регионах России была зафиксирована вспышка ботулизма. Пациенты с симптомами этого опасного заболевания обращались за медицинской помощью в Москве, Нижегородской области и Казани. Они заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что задержаны три человека: гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова, а также фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин.
Роспотребнадзор
В Москве сожгли около 20 тонн продукции на фоне заражения ботулизмом
20 июня, 13:50
 
ПроисшествияРОССИЯедаотравлениеРоспотребнадзор
 
 
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