https://1prime.ru/20240711/otravlenie-850020830.html
Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли
Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли - 11.07.2024, ПРАЙМ
Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли
Предприятие в Балашихе, производившее зараженную ботулизмом продукцию, закрыто навсегда, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T15:03+0300
2024-07-11T15:03+0300
2024-07-11T15:04+0300
происшествия
россия
еда
отравление
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83745/66/837456668_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_2de7681da36e99499af5f4be03df8e97.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Предприятие в Балашихе, производившее зараженную ботулизмом продукцию, закрыто навсегда, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава Роспотребнадзора рассказала, что на предприятии также было изъято 250 тонн продукции, а само предприятие закрыто навсегда.""Кухня на районе" ("Локалкитчен") остановлена на 90 суток решением суда", — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.В Роспотребнадзоре также сообщили, что на мусоросжигательном заводе было уничтожено 20 тонн потенциально опасной продукции.В июне в некоторых регионах России была зафиксирована вспышка ботулизма. Пациенты с симптомами этого опасного заболевания обращались за медицинской помощью в Москве, Нижегородской области и Казани. Они заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что задержаны три человека: гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова, а также фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин.
https://1prime.ru/20240620/botulizm-849343456.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83745/66/837456668_225:0:900:506_1920x0_80_0_0_8620fb98173be95d2b72266e098dc368.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еда, отравление, роспотребнадзор
Происшествия, РОССИЯ, еда, отравление, Роспотребнадзор
Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли
Попова: предприятие, где делали вызвавшую ботулизм продукцию, закрыли
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Предприятие в Балашихе, производившее зараженную ботулизмом продукцию, закрыто навсегда, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора рассказала, что на предприятии также было изъято 250 тонн продукции, а само предприятие закрыто навсегда.
""Кухня на районе" ("Локалкитчен") остановлена на 90 суток решением суда", — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что на мусоросжигательном заводе было уничтожено 20 тонн потенциально опасной продукции.
В июне в некоторых регионах России была зафиксирована вспышка ботулизма. Пациенты с симптомами этого опасного заболевания обращались за медицинской помощью в Москве, Нижегородской области и Казани. Они заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что задержаны три человека: гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова, а также фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин.
В Москве сожгли около 20 тонн продукции на фоне заражения ботулизмом