https://1prime.ru/20240711/peskov-850015706.html

Песков рассказал о сложностях трезвых голосов на Западе

Песков рассказал о сложностях трезвых голосов на Западе - 11.07.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о сложностях трезвых голосов на Западе

В западных странах трезвым голосам трудно пробиться через вал конфронтационных заявлений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T12:35+0300

2024-07-11T12:35+0300

2024-07-11T12:36+0300

дмитрий песков

виктор орбан

европа

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В западных странах трезвым голосам трудно пробиться через вал конфронтационных заявлений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России в ходе беседы с журналистами упомянул заявления европейцев в адрес действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана."Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок, чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", - сказал Песков.Председатель венгерского правительства посетил Москву 5 июля в рамках миссии мира. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а после представил Брюсселю отчет о поездке.Председатель Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, отмечал, что Брюссель должен обсудить, какие меры принять в отношение Орбана. По его словам, лидеры стран ЕС выдали ему "желтую карточку".

https://1prime.ru/20240711/orban-850008034.html

европа

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дмитрий песков, виктор орбан, европа