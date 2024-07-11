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Песков рассказал о сложностях трезвых голосов на Западе
Песков рассказал о сложностях трезвых голосов на Западе - 11.07.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о сложностях трезвых голосов на Западе
В западных странах трезвым голосам трудно пробиться через вал конфронтационных заявлений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:35+0300
2024-07-11T12:35+0300
2024-07-11T12:36+0300
дмитрий песков
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европа
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В западных странах трезвым голосам трудно пробиться через вал конфронтационных заявлений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России в ходе беседы с журналистами упомянул заявления европейцев в адрес действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана."Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок, чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", - сказал Песков.Председатель венгерского правительства посетил Москву 5 июля в рамках миссии мира. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а после представил Брюсселю отчет о поездке.Председатель Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, отмечал, что Брюссель должен обсудить, какие меры принять в отношение Орбана. По его словам, лидеры стран ЕС выдали ему "желтую карточку".
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дмитрий песков, виктор орбан, европа
Дмитрий Песков, Виктор Орбан, ЕВРОПА
Песков рассказал о сложностях трезвых голосов на Западе
Песков: трезвым голосам на Западе сложно пробиваться через вал конфронтационных заявлений
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В западных странах трезвым голосам трудно пробиться через вал конфронтационных заявлений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России в ходе беседы с журналистами упомянул заявления европейцев в адрес действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок, чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", - сказал Песков.
Председатель венгерского правительства посетил Москву 5 июля в рамках миссии мира. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а после представил Брюсселю отчет о поездке.
Председатель Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, отмечал, что Брюссель должен обсудить, какие меры принять в отношение Орбана. По его словам, лидеры стран ЕС выдали ему "желтую карточку".
"Желтая карточка": Орбана наказали за поездку в Россию