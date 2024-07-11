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Грешат "утками": Песков рассказал о субстанциях в западных СМИ
Грешат "утками": Песков рассказал о субстанциях в западных СМИ - 11.07.2024, ПРАЙМ
Грешат "утками": Песков рассказал о субстанциях в западных СМИ
На данный момент нет никакой точной субстанции об организации украинской стороной очередной "мирной конференции". Об этом сообщил официальный представитель... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:43+0300
2024-07-11T12:43+0300
2024-07-11T12:50+0300
политика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. На данный момент нет никакой точной субстанции об организации украинской стороной очередной "мирной конференции". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Публикации Блумберга и других уважаемых агентств в наше время не могут являться основанием для каких-то оценок, потому что мы не знаем, в какой степени они достоверны. Ибо сейчас даже самые уважаемые средства массовой информации зачастую грешат разными "утками", вбросами и так далее. Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет", — сказал пресс-секретарь главы государства.Песков указал на отсутствие понимания возможной темы диалога на такого рода конференции. Он подчеркнул, что место проведения конференции важно, но не является определяющим.Он подчеркнул, что президент Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога и никогда не отказывались от него, однако необходимо иметь понимание о содержании такого диалога.
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россия, дмитрий песков, нато
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, НАТО
Грешат "утками": Песков рассказал о субстанциях в западных СМИ
Песков: точной субстанции по вопросу проведения Киевом "мирной конференции" нет
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. На данный момент нет никакой точной субстанции об организации украинской стороной очередной "мирной конференции". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Публикации Блумберга и других уважаемых агентств в наше время не могут являться основанием для каких-то оценок, потому что мы не знаем, в какой степени они достоверны. Ибо сейчас даже самые уважаемые средства массовой информации зачастую грешат разными "утками", вбросами и так далее. Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков указал на отсутствие понимания возможной темы диалога на такого рода конференции. Он подчеркнул, что место проведения конференции важно, но не является определяющим.
Он подчеркнул, что президент Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога и никогда не отказывались от него, однако необходимо иметь понимание о содержании такого диалога.
Песков усомнился в том, что в НАТО услышат мирные предложения Моди