https://1prime.ru/20240711/peskov-850016116.html

Грешат "утками": Песков рассказал о субстанциях в западных СМИ

Грешат "утками": Песков рассказал о субстанциях в западных СМИ - 11.07.2024, ПРАЙМ

Грешат "утками": Песков рассказал о субстанциях в западных СМИ

На данный момент нет никакой точной субстанции об организации украинской стороной очередной "мирной конференции". Об этом сообщил официальный представитель... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T12:43+0300

2024-07-11T12:43+0300

2024-07-11T12:50+0300

политика

россия

дмитрий песков

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_72237b8f4ee7c425988afeff834ca669.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. На данный момент нет никакой точной субстанции об организации украинской стороной очередной "мирной конференции". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Публикации Блумберга и других уважаемых агентств в наше время не могут являться основанием для каких-то оценок, потому что мы не знаем, в какой степени они достоверны. Ибо сейчас даже самые уважаемые средства массовой информации зачастую грешат разными "утками", вбросами и так далее. Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет", — сказал пресс-секретарь главы государства.Песков указал на отсутствие понимания возможной темы диалога на такого рода конференции. Он подчеркнул, что место проведения конференции важно, но не является определяющим.Он подчеркнул, что президент Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога и никогда не отказывались от него, однако необходимо иметь понимание о содержании такого диалога.

https://1prime.ru/20240709/nato-849952538.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, нато