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Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров - 11.07.2024, ПРАЙМ
Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров
В Химках площадь пожара в цехе по производству керамической плитки увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:24+0300
2024-07-11T09:24+0300
2024-07-11T09:24+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В Химках площадь пожара в цехе по производству керамической плитки увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России."В Химках площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров. Обрушилась кровля на 80 квадратных метрах", — говорится в сообщении министерства.Отмечается, что внутри здания находится 30 газовых баллонов, из которых пожарные уже вынесли десять.Ранее сообщалось, что нам месте возгорания работают 26 человек и семь единиц техники пожарно-спасательных подразделений.
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Происшествия, РОССИЯ, Химки, пожар
Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров
МЧС: площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В Химках площадь пожара в цехе по производству керамической плитки увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Химках площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров. Обрушилась кровля на 80 квадратных метрах", — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что внутри здания находится 30 газовых баллонов, из которых пожарные уже вынесли десять.
Ранее сообщалось, что нам месте возгорания работают 26 человек и семь единиц техники пожарно-спасательных подразделений.
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