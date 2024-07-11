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Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров - 11.07.2024, ПРАЙМ

Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров

В Химках площадь пожара в цехе по производству керамической плитки увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T09:24+0300

2024-07-11T09:24+0300

2024-07-11T09:24+0300

происшествия

россия

химки

пожар

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В Химках площадь пожара в цехе по производству керамической плитки увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России."В Химках площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров. Обрушилась кровля на 80 квадратных метрах", — говорится в сообщении министерства.Отмечается, что внутри здания находится 30 газовых баллонов, из которых пожарные уже вынесли десять.Ранее сообщалось, что нам месте возгорания работают 26 человек и семь единиц техники пожарно-спасательных подразделений.

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химки

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россия, химки, пожар