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Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов"

Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов" - 11.07.2024, ПРАЙМ

Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов"

Площадь пожара на складе в городе Химки Московской области, говорится в сообщении МЧС России в Telegram. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:01+0300

2024-07-11T11:01+0300

2024-07-11T11:01+0300

происшествия

пожар

химки

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Площадь пожара на складе в городе Химки Московской области, говорится в сообщении МЧС России в Telegram."В Химках площадь пожара увеличилась до 3 000 квадратных метров. Обрушилась кровля на 1 000 квадратных метрах", - сказано в публикации. Отмечается, что ЧП происходит в цеху по производству керамических плит.В сообщении добавили, что в данный момент в тушении пожара задействованы свыше 97 специалистов и 33 единицы техники.

химки

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пожар, химки