Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов" - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240711/pozhar-850010811.html
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов" - 11.07.2024, ПРАЙМ
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в городе Химки Московской области, говорится в сообщении МЧС России в Telegram. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:01+0300
2024-07-11T11:01+0300
происшествия
пожар
химки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0b/850010617_4:0:1385:777_1920x0_80_0_0_d91edf2a73446cf5194ba8b3d85f9d6a.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Площадь пожара на складе в городе Химки Московской области, говорится в сообщении МЧС России в Telegram."В Химках площадь пожара увеличилась до 3 000 квадратных метров. Обрушилась кровля на 1 000 квадратных метрах", - сказано в публикации. Отмечается, что ЧП происходит в цеху по производству керамических плит.В сообщении добавили, что в данный момент в тушении пожара задействованы свыше 97 специалистов и 33 единицы техники.
химки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0b/850010617_176:0:1212:777_1920x0_80_0_0_578a4395482ae33b11927e4a45f767b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пожар, химки
Происшествия, пожар, Химки
11:01 11.07.2024
 
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов"

МЧС: площадь пожара в Химках увеличилась до трех тысяч "квадратов"

© Фото : МЧС РФПожар в Химках. Скриншот видео
Пожар в Химках. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : МЧС РФ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Площадь пожара на складе в городе Химки Московской области, говорится в сообщении МЧС России в Telegram.
"В Химках площадь пожара увеличилась до 3 000 квадратных метров. Обрушилась кровля на 1 000 квадратных метрах", - сказано в публикации.
Отмечается, что ЧП происходит в цеху по производству керамических плит.
В сообщении добавили, что в данный момент в тушении пожара задействованы свыше 97 специалистов и 33 единицы техники.
 
ПроисшествияпожарХимки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала