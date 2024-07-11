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Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов" - 11.07.2024, ПРАЙМ
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в городе Химки Московской области, говорится в сообщении МЧС России в Telegram. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:01+0300
2024-07-11T11:01+0300
2024-07-11T11:01+0300
происшествия
пожар
химки
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Площадь пожара на складе в городе Химки Московской области, говорится в сообщении МЧС России в Telegram."В Химках площадь пожара увеличилась до 3 000 квадратных метров. Обрушилась кровля на 1 000 квадратных метрах", - сказано в публикации. Отмечается, что ЧП происходит в цеху по производству керамических плит.В сообщении добавили, что в данный момент в тушении пожара задействованы свыше 97 специалистов и 33 единицы техники.
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пожар, химки
Происшествия, пожар, Химки
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов"
МЧС: площадь пожара в Химках увеличилась до трех тысяч "квадратов"
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Площадь пожара на складе в городе Химки Московской области, говорится в сообщении МЧС России в Telegram.
"В Химках площадь пожара увеличилась до 3 000 квадратных метров. Обрушилась кровля на 1 000 квадратных метрах", - сказано в публикации.
Отмечается, что ЧП происходит в цеху по производству керамических плит.
В сообщении добавили, что в данный момент в тушении пожара задействованы свыше 97 специалистов и 33 единицы техники.