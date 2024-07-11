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Путин заключил Моди в "ядерные объятия". Запад просчитывает последствия - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Путин заключил Моди в "ядерные объятия". Запад просчитывает последствия
Путин заключил Моди в "ядерные объятия". Запад просчитывает последствия - 11.07.2024, ПРАЙМ
Путин заключил Моди в "ядерные объятия". Запад просчитывает последствия
Новый этап в российско-индийский отношениях ознаменовался планами по совместному строительству АЭС в Индии. Об этом сообщает телеканал CNN. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T07:51+0300
2024-07-11T08:27+0300
россия
индия
ядерное сотрудничество
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Новый этап в российско-индийский отношениях ознаменовался планами по совместному строительству АЭС в Индии. Об этом сообщает телеканал CNN."Отношения Моди и Путина &lt;...&gt; теперь "позеленели". Мало того — они стали еще и ядерными", — сообщается в статье.Так, автор статьи пишет, что если раньше взаимодействие Москвы и Нью-Дели зиждилось на торговле углеводородами, то теперь они возлагают большие надежды на уран и "зеленые" источники энергии. По его словам, особое внимание уделяется ядерной сфере, сотрудничество в которой свяжет страны "на десятилетия вперед".Ранее госкорпорация "Росатом" сообщила, что Индия и Россия ведут переговоры по сооружению в восточной стране шести ядерных блоков большой мощности. Глава компании Алексей Лихачев предложил прибывшему в Москву премьеру Нарендре Моди сотрудничество в сфере строительства АЭС малой мощности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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россия, индия, ядерное сотрудничество
РОССИЯ, ИНДИЯ, ядерное сотрудничество
07:51 11.07.2024 (обновлено: 08:27 11.07.2024)
 
Путин заключил Моди в "ядерные объятия". Запад просчитывает последствия

CNN: визит Моди в Москву показал провал Запада в попытке изолировать Россию

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Новый этап в российско-индийский отношениях ознаменовался планами по совместному строительству АЭС в Индии. Об этом сообщает телеканал CNN.
"Отношения Моди и Путина <...> теперь "позеленели". Мало того — они стали еще и ядерными", — сообщается в статье.
Так, автор статьи пишет, что если раньше взаимодействие Москвы и Нью-Дели зиждилось на торговле углеводородами, то теперь они возлагают большие надежды на уран и "зеленые" источники энергии. По его словам, особое внимание уделяется ядерной сфере, сотрудничество в которой свяжет страны "на десятилетия вперед".
Ранее госкорпорация "Росатом" сообщила, что Индия и Россия ведут переговоры по сооружению в восточной стране шести ядерных блоков большой мощности. Глава компании Алексей Лихачев предложил прибывшему в Москву премьеру Нарендре Моди сотрудничество в сфере строительства АЭС малой мощности.
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди
9 июля, 16:53
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
РОССИЯИНДИЯядерное сотрудничество
 
 
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