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Путин приветствовал начало полноценной работы Ирана в БРИКС - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Путин приветствовал начало полноценной работы Ирана в БРИКС
Путин приветствовал начало полноценной работы Ирана в БРИКС - 11.07.2024, ПРАЙМ
Путин приветствовал начало полноценной работы Ирана в БРИКС
Иран начал полноценную работу в рамках БРИКС, Россия этому очень рада, заявил глава государства Владимир Путин. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:48+0300
2024-07-11T17:49+0300
иран
брикс
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - ПРАЙМ. Иран начал полноценную работу в рамках БРИКС, Россия этому очень рада, заявил глава государства Владимир Путин.11 июля в Санкт-Петербурге проходил Парламентский форум объединения. Участие в нем принял, в том числе, президент России."Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана (в БРИКС - ред.)", - сказал он.Кроме того, Путин в рамках форума отдельно встретился с председателем собрания Исламского совета Ирана Мохаммадом Багер Галибафом. Иран официально присоединился к БРИКС 1 января 2024 года вместе с ОАЭ, Эфиопией, Египтом и Саудовской Аравией.
https://1prime.ru/20240706/integratsiya-849881719.html
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иран, брикс, владимир путин
ИРАН, БРИКС, Владимир Путин
17:48 11.07.2024 (обновлено: 17:49 11.07.2024)
 
Путин приветствовал начало полноценной работы Ирана в БРИКС

Путин заявил, что Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Х Парламентского форума БРИКС
Президент Владимир Путин принял участие в работе Х Парламентского форума БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - ПРАЙМ. Иран начал полноценную работу в рамках БРИКС, Россия этому очень рада, заявил глава государства Владимир Путин.
11 июля в Санкт-Петербурге проходил Парламентский форум объединения. Участие в нем принял, в том числе, президент России.
"Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана (в БРИКС - ред.)", - сказал он.
Кроме того, Путин в рамках форума отдельно встретился с председателем собрания Исламского совета Ирана Мохаммадом Багер Галибафом.
Иран официально присоединился к БРИКС 1 января 2024 года вместе с ОАЭ, Эфиопией, Египтом и Саудовской Аравией.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
Названы последствия интеграции платежных систем России и Ирана
6 июля, 18:33
 
ИРАНБРИКСВладимир Путин
 
 
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