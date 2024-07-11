https://1prime.ru/20240711/pvo-850016776.html

Киев раскрыл, что купит на доходы от замороженных активов России

Киев раскрыл, что купит на доходы от замороженных активов России - 11.07.2024, ПРАЙМ

Киев раскрыл, что купит на доходы от замороженных активов России

Первый транш, который выделят Киеву с доходов от замороженных активов России, составит полтора миллиарда евро. Украина получит его в начале августа и потратить... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T13:04+0300

2024-07-11T13:04+0300

2024-07-11T13:04+0300

украина

киев

ес

сво

замороженные российские активы

замороженные средства

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_203:0:2198:1122_1920x0_80_0_0_39b60b6151d61ed770433aa4a19689d0.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Первый транш, который выделят Киеву с доходов от замороженных активов России, составит полтора миллиарда евро. Украина получит его в начале августа и потратить на боеприпасы, средства ПВО и поддержку украинских производителей, заявил министр обороны страны Рустем Умеров. Его слова приводит Страна.ua.По его словам, общая сумма процентов будет составлять 2,5–3 миллиарда евро ежегодно. Оплаченные Евросоюзом товары Украина ждет до конца 2024 года.С февраля 2022 года в западных странах заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации на различные цели. В Кремле не раз отмечали, что Брюссель столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

https://1prime.ru/20240710/dokhody-849986533.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, ес, сво, замороженные российские активы, замороженные средства