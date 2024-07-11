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Киев раскрыл, что купит на доходы от замороженных активов России - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Киев раскрыл, что купит на доходы от замороженных активов России
Киев раскрыл, что купит на доходы от замороженных активов России - 11.07.2024, ПРАЙМ
Киев раскрыл, что купит на доходы от замороженных активов России
Первый транш, который выделят Киеву с доходов от замороженных активов России, составит полтора миллиарда евро. Украина получит его в начале августа и потратить... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T13:04+0300
2024-07-11T13:04+0300
украина
киев
ес
сво
замороженные российские активы
замороженные средства
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Первый транш, который выделят Киеву с доходов от замороженных активов России, составит полтора миллиарда евро. Украина получит его в начале августа и потратить на боеприпасы, средства ПВО и поддержку украинских производителей, заявил министр обороны страны Рустем Умеров. Его слова приводит Страна.ua.По его словам, общая сумма процентов будет составлять 2,5–3 миллиарда евро ежегодно. Оплаченные Евросоюзом товары Украина ждет до конца 2024 года.С февраля 2022 года в западных странах заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации на различные цели. В Кремле не раз отмечали, что Брюссель столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
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украина
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украина, киев, ес, сво, замороженные российские активы, замороженные средства
УКРАИНА, Киев, ЕС, СВО, замороженные российские активы, замороженные средства
13:04 11.07.2024
 
Киев раскрыл, что купит на доходы от замороженных активов России

Умеров: на доходы от замороженных активов РФ Киев купит боеприпасы и ПВО

© Фото : Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Первый транш, который выделят Киеву с доходов от замороженных активов России, составит полтора миллиарда евро. Украина получит его в начале августа и потратить на боеприпасы, средства ПВО и поддержку украинских производителей, заявил министр обороны страны Рустем Умеров. Его слова приводит Страна.ua.
По его словам, общая сумма процентов будет составлять 2,5–3 миллиарда евро ежегодно. Оплаченные Евросоюзом товары Украина ждет до конца 2024 года.
С февраля 2022 года в западных странах заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации на различные цели. В Кремле не раз отмечали, что Брюссель столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель"
Вчера, 13:42
 
УКРАИНАКиевЕССВОзамороженные российские активызамороженные средства
 
 
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