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Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии
Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии
Соединенные Штаты разместят в Германии ударные системы дальнего действия на ротационной основе. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:49+0300
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вооружения
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германия
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разместят в Германии ударные системы дальнего действия на ротационной основе. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус."Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия", — заявил министр в беседе с радио Deutschlandrundfunk.Ранее Пентагон объявил о планах разместить в Германии ударные системы большой дальности к 2026 году, превосходящие уже имеющиеся в Европе орудия.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Россия будет отвечать на эти планы США без каких-либо эмоций.Писториус отметил, что развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений. Он также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты выполнят свои обязательства, даже если Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах.
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сша, германия, ракеты
Вооружения, США, ГЕРМАНИЯ, ракеты
10:49 11.07.2024 (обновлено: 11:36 11.07.2024)
 
Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии

Писториус: США разместят в Германии дальнобойные системы на ротационной основе

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разместят в Германии ударные системы дальнего действия на ротационной основе. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
"Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия", — заявил министр в беседе с радио Deutschlandrundfunk.
Ранее Пентагон объявил о планах разместить в Германии ударные системы большой дальности к 2026 году, превосходящие уже имеющиеся в Европе орудия.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Россия будет отвечать на эти планы США без каких-либо эмоций.
Писториус отметил, что развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений. Он также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты выполнят свои обязательства, даже если Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах.
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал решение США разместить ракеты в Германии
09:55
 
ВооруженияСШАГЕРМАНИЯракеты
 
 
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