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Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии

Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ

Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии

Соединенные Штаты разместят в Германии ударные системы дальнего действия на ротационной основе. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T10:49+0300

2024-07-11T10:49+0300

2024-07-11T11:36+0300

вооружения

сша

германия

ракеты

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разместят в Германии ударные системы дальнего действия на ротационной основе. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус."Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия", — заявил министр в беседе с радио Deutschlandrundfunk.Ранее Пентагон объявил о планах разместить в Германии ударные системы большой дальности к 2026 году, превосходящие уже имеющиеся в Европе орудия.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Россия будет отвечать на эти планы США без каких-либо эмоций.Писториус отметил, что развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений. Он также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты выполнят свои обязательства, даже если Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах.

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сша, германия, ракеты