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"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США
"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США - 11.07.2024, ПРАЙМ
"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США
Решение разместить американское оружие на немецкой территории является безумием. Такое мнение выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T13:14+0300
2024-07-11T13:14+0300
2024-07-11T13:32+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Решение разместить американское оружие на немецкой территории является безумием. Такое мнение выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт."Размещение дополнительных ударных ракет на немецкой земле на улучшит нашу безопасность, а наоборот увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями для всех живущих здесь людей... Это безумие должно быть, наконец, остановлено", — подчеркнула она.Вместо этого политик предложила проводить мирные переговоры по Украине и вернуться к договорам о разоружении. Вагенкнехт также высказалась о необходимости федерального правительства, которое будет защищать экзистенциальные интересы Германии, а не выполнять пожелания США.Ранее Пентагон объявил, что США планируют разместить ударные системы в Германии к 2026 году, которые превзойдут имеющиеся в Европе орудия. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал, что размещение произойдет на ротационной основе. Кроме того, развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений.
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германия, сша, ракеты
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, США, ракеты
"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США
Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в Германии безумием
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Решение разместить американское оружие на немецкой территории является безумием. Такое мнение выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт.
"Размещение дополнительных ударных ракет на немецкой земле на улучшит нашу безопасность, а наоборот увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями для всех живущих здесь людей... Это безумие должно быть, наконец, остановлено", — подчеркнула она.
Вместо этого политик предложила проводить мирные переговоры по Украине и вернуться к договорам о разоружении. Вагенкнехт также высказалась о необходимости федерального правительства, которое будет защищать экзистенциальные интересы Германии, а не выполнять пожелания США.
Ранее Пентагон объявил, что США планируют разместить ударные системы в Германии к 2026 году, которые превзойдут имеющиеся в Европе орудия. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал, что размещение произойдет на ротационной основе. Кроме того, развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений.
Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии