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"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США

"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США - 11.07.2024, ПРАЙМ

"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США

Решение разместить американское оружие на немецкой территории является безумием. Такое мнение выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T13:14+0300

2024-07-11T13:14+0300

2024-07-11T13:32+0300

вооружения

германия

сша

ракеты

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Решение разместить американское оружие на немецкой территории является безумием. Такое мнение выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт."Размещение дополнительных ударных ракет на немецкой земле на улучшит нашу безопасность, а наоборот увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями для всех живущих здесь людей... Это безумие должно быть, наконец, остановлено", — подчеркнула она.Вместо этого политик предложила проводить мирные переговоры по Украине и вернуться к договорам о разоружении. Вагенкнехт также высказалась о необходимости федерального правительства, которое будет защищать экзистенциальные интересы Германии, а не выполнять пожелания США.Ранее Пентагон объявил, что США планируют разместить ударные системы в Германии к 2026 году, которые превзойдут имеющиеся в Европе орудия. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал, что размещение произойдет на ротационной основе. Кроме того, развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений.

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германия

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германия, сша, ракеты