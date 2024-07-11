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ЦБ отметил рост объема международных резервов России

ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 11.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 28 июня по конец дня 5 июля увеличились на 6,7 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 597,2 миллиарда долларов, говорится в... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T16:05+0300

2024-07-11T16:05+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 28 июня по конец дня 5 июля увеличились на 6,7 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 597,2 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 5 июля 2024 года составили 597,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 6,7 млрд долларов США, или на 1,1%, вследствие более значительного влияния положительной переоценки по сравнению с операциями со средствами Фонда национального благосостояния", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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