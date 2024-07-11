https://1prime.ru/20240711/rosfinmonitoring-850023085.html

Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов

Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов - 11.07.2024, ПРАЙМ

Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте ведомства. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T16:15+0300

2024-07-11T16:15+0300

2024-07-11T16:49+0300

росфинмониторинг

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте ведомства.Отмечается, что речь идет о перечне террористов и экстремистов, являющихся российскими физическими лицами."36. Навальная Юлия Борисовна*, 24.07.1976 г.р. , г. Москва", - сказано в сообщении.Басманный суд Мосвкы ранее арестовал Навальную* на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Согласно Уголовному кодексу РФ, ей грозит от двух до шести лет лишения свободы за участие в экстремистском сообществе.Кроме того, Навальная* объявлена в международный розыск.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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росфинмониторинг