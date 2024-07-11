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Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов
Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов - 11.07.2024, ПРАЙМ
Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте ведомства. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:15+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте ведомства.Отмечается, что речь идет о перечне террористов и экстремистов, являющихся российскими физическими лицами."36. Навальная Юлия Борисовна*, 24.07.1976 г.р. , г. Москва", - сказано в сообщении.Басманный суд Мосвкы ранее арестовал Навальную* на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Согласно Уголовному кодексу РФ, ей грозит от двух до шести лет лишения свободы за участие в экстремистском сообществе.Кроме того, Навальная* объявлена в международный розыск.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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росфинмониторинг
Росфинмониторинг
16:15 11.07.2024 (обновлено: 16:49 11.07.2024)
 
Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в перечень террористов и экстремистов

© РИА НовостиЮлия Навальная
Юлия Навальная - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте ведомства.
Отмечается, что речь идет о перечне террористов и экстремистов, являющихся российскими физическими лицами.
"36. Навальная Юлия Борисовна*, 24.07.1976 г.р. , г. Москва", - сказано в сообщении.
Басманный суд Мосвкы ранее арестовал Навальную* на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Согласно Уголовному кодексу РФ, ей грозит от двух до шести лет лишения свободы за участие в экстремистском сообществе.
Кроме того, Навальная* объявлена в международный розыск.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
Росфинмониторинг
 
 
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