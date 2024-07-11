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Два австрийских завода перешли в управление Росимущества

Два австрийских завода перешли в управление Росимущества - 11.07.2024, ПРАЙМ

Два австрийских завода перешли в управление Росимущества

Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества предприятия австрийской Silgan Holdings в России, производящие металлическую упаковку. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T16:39+0300

2024-07-11T16:39+0300

2024-07-11T16:39+0300

экономика

россия

росимущество

завод

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества предприятия австрийской Silgan Holdings в России, производящие металлическую упаковку.Соответствующий указе опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с документом 100% долей ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" и "Силган Метал Пэкаджинг Энем", принадлежащие австрийской компании Silgan Holdings, переходят под управление Росимущества. Silgan Holdings Inc. — это ведущий европейский производитель металлической упаковки. В России компания представлена двумя заводами: один находится в Московской области (город Ступино), а другой — в Краснодарском крае (посёлок городского типа Энем). На этих заводах установлено современное оборудование для производства жестяной упаковки.Президент России Владимир Путин в апреле прошлого года подписал указ о передаче во временное управление активов в случае их изъятия за рубежом. Также указ касается движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественными странами, и имущественных прав, принадлежащих недружественным странам. Временный управляющий, назначенный Росимуществом, осуществляет полномочия собственника активов, за исключением права распоряжения ими.

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россия, росимущество, завод, владимир путин