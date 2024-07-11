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Роспатент зафиксировал рост числа квалифицированных специалистов

Роспатент зафиксировал рост числа квалифицированных специалистов - 11.07.2024, ПРАЙМ

Роспатент зафиксировал рост числа квалифицированных специалистов

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) фиксирует рост числа патентных поверенных, сообщил руководитель ведомства Юрий Зубов. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:59+0300

2024-07-11T11:59+0300

2024-07-11T11:59+0300

россия

роспатент

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) фиксирует рост числа патентных поверенных, сообщил руководитель ведомства Юрий Зубов. "Роспатент системно работает над развитием института патентных поверенных. Количество квалифицированных специалистов в России растет. В первом полугодии к квалификационным экзаменам Роспатента были допущены 217 кандидатов. Участие приняли 175 человек. Из них успешно прошли аттестацию 95 граждан", - сказал Зубов, уточнив, что в настоящее время в реестре патентных поверенных РФ зарегистрированы 2682 человека. По словам руководителя Роспатента, в рамках оптимизации и автоматизации разрешительной деятельности Роспатента процедура регистрации патентных поверенных упрощена. Патентные поверенные - одни из самых важных и востребованных специалистов сферы интеллектуальной собственности. Они помогают заявителям регистрировать товарные знаки, получать патенты на полезные модели, изобретения и промышленные образцы, содействуют в решении правовых вопросов, в том числе защите интересов и прав в суде. Иностранные заявители могут обращаться в Роспатент только через патентных поверенных.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роспатент