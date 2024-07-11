https://1prime.ru/20240711/rynok-850005992.html

Давление не ослабевает

Давление не ослабевает - 11.07.2024, ПРАЙМ

Давление не ослабевает

Рыночные настроения заметно ухудшились в среду. Индекс Мосбиржи упал на 2,5%, опустившись ниже 3000 п. и достигнув 2975 п., в то время как индекс РТС снизился... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T08:46+0300

2024-07-11T08:46+0300

2024-07-11T09:05+0300

мнения аналитиков

биржа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850005992.jpg?1720677903

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Рыночные настроения заметно ухудшились в среду. Индекс Мосбиржи упал на 2,5%, опустившись ниже 3000 п. и достигнув 2975 п., в то время как индекс РТС снизился на 2,4% до 1067 пунктов. Отражающий динамику на рынке ОФЗ индекс RGBI покоится на многомесячных минимумах.Котировки Brent повысились практически до 86 долларов за баррель на фоне недельных данных по запасам нефти в США, которые неожиданно снизились. Кроме того, Международное энергетическое агентство (EIA) повысило прогноз цены на нефть марки Brent на 2024 и 2025 годы, соответственно до 86,37 доллара за баррель (с 84,15 доллара ранее) и до 88,38 доллара за баррель. Более высокий прогноз цен на второе полугодие агентство связывает с дальнейшим изъятием нефти из мировых запасов, что объясняется ее дефицитом на рынке, в том числе из-за проводимой ОПЕК+ политики.Инфляция в России в июне 2024 года составила 0,64% по сравнению с 0,74% в мае. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% в конце мая. Темпы роста потребительских цен с начала года и по 8 июля составили 4,68%, приблизившись к верхней границе прогнозного интервала Банка России по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%).Программа "Семейной ипотеки" продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Это может поддержать спрос на жилье и улучшить условия жизни семей в условиях завершения действия масштабной ипотечной программы с господдержкой и высоких рыночных ставок.Российско-китайский маркетплейс оптовой торговли КИФА объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Ожидается, что торги акциями на МосБирже начнутся до конца лета 2024 года.HENDERSON раскрыл операционные результаты за июнь. Выручка в июне 2024 года выросла более чем на 40% к июню 2023 года и составила 1,7 миллиарда рублей. За I полугодие 2024 года выручка увеличилась до 9,2 миллиарда рублей, на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи в онлайн-сегменте повысились опережающими оффлайн-сегмент темпами. Доля онлайн-продаж в общей структуре выручки продолжает увеличиваться.Объемы продаж недвижимости ГК "Самолет" на первичном рынке выросли на 75% за первые шесть месяцев 2024 года и составили 170,2 миллиарда рублей (780,4 тыс. кв. м) по сравнению с 97,3 миллиарда рублей (550,3 тысячи кв. м) за аналогичный период прошлого года. Улучшение операционных результатов обусловлено тем, что Самолет работает в наиболее стабильном секторе рынка, массовом доступном жилье.В четверг в начале торгов снижение индекса Мосбиржи может продолжиться на фоне дивидендной отсечки Сбербанка, акции которого занимают существенный вес в общей структуре индекса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

мнения аналитиков, биржа