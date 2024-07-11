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Давление не ослабевает - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Давление не ослабевает
Давление не ослабевает - 11.07.2024, ПРАЙМ
Давление не ослабевает
Рыночные настроения заметно ухудшились в среду. Индекс Мосбиржи упал на 2,5%, опустившись ниже 3000 п. и достигнув 2975 п., в то время как индекс РТС снизился... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T08:46+0300
2024-07-11T09:05+0300
мнения аналитиков
биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850005992.jpg?1720677903
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Рыночные настроения заметно ухудшились в среду. Индекс Мосбиржи упал на 2,5%, опустившись ниже 3000 п. и достигнув 2975 п., в то время как индекс РТС снизился на 2,4% до 1067 пунктов. Отражающий динамику на рынке ОФЗ индекс RGBI покоится на многомесячных минимумах.Котировки Brent повысились практически до 86 долларов за баррель на фоне недельных данных по запасам нефти в США, которые неожиданно снизились. Кроме того, Международное энергетическое агентство (EIA) повысило прогноз цены на нефть марки Brent на 2024 и 2025 годы, соответственно до 86,37 доллара за баррель (с 84,15 доллара ранее) и до 88,38 доллара за баррель. Более высокий прогноз цен на второе полугодие агентство связывает с дальнейшим изъятием нефти из мировых запасов, что объясняется ее дефицитом на рынке, в том числе из-за проводимой ОПЕК+ политики.Инфляция в России в июне 2024 года составила 0,64% по сравнению с 0,74% в мае. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% в конце мая. Темпы роста потребительских цен с начала года и по 8 июля составили 4,68%, приблизившись к верхней границе прогнозного интервала Банка России по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%).Программа "Семейной ипотеки" продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Это может поддержать спрос на жилье и улучшить условия жизни семей в условиях завершения действия масштабной ипотечной программы с господдержкой и высоких рыночных ставок.Российско-китайский маркетплейс оптовой торговли КИФА объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Ожидается, что торги акциями на МосБирже начнутся до конца лета 2024 года.HENDERSON раскрыл операционные результаты за июнь. Выручка в июне 2024 года выросла более чем на 40% к июню 2023 года и составила 1,7 миллиарда рублей. За I полугодие 2024 года выручка увеличилась до 9,2 миллиарда рублей, на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи в онлайн-сегменте повысились опережающими оффлайн-сегмент темпами. Доля онлайн-продаж в общей структуре выручки продолжает увеличиваться.Объемы продаж недвижимости ГК "Самолет" на первичном рынке выросли на 75% за первые шесть месяцев 2024 года и составили 170,2 миллиарда рублей (780,4 тыс. кв. м) по сравнению с 97,3 миллиарда рублей (550,3 тысячи кв. м) за аналогичный период прошлого года. Улучшение операционных результатов обусловлено тем, что Самолет работает в наиболее стабильном секторе рынка, массовом доступном жилье.В четверг в начале торгов снижение индекса Мосбиржи может продолжиться на фоне дивидендной отсечки Сбербанка, акции которого занимают существенный вес в общей структуре индекса.
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Полина Щукина
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Полина Щукина
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, биржа
Мнения аналитиков, биржа
08:46 11.07.2024 (обновлено: 09:05 11.07.2024)
 

Давление не ослабевает

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Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Рыночные настроения заметно ухудшились в среду. Индекс Мосбиржи упал на 2,5%, опустившись ниже 3000 п. и достигнув 2975 п., в то время как индекс РТС снизился на 2,4% до 1067 пунктов. Отражающий динамику на рынке ОФЗ индекс RGBI покоится на многомесячных минимумах.
Котировки Brent повысились практически до 86 долларов за баррель на фоне недельных данных по запасам нефти в США, которые неожиданно снизились. Кроме того, Международное энергетическое агентство (EIA) повысило прогноз цены на нефть марки Brent на 2024 и 2025 годы, соответственно до 86,37 доллара за баррель (с 84,15 доллара ранее) и до 88,38 доллара за баррель. Более высокий прогноз цен на второе полугодие агентство связывает с дальнейшим изъятием нефти из мировых запасов, что объясняется ее дефицитом на рынке, в том числе из-за проводимой ОПЕК+ политики.
Инфляция в России в июне 2024 года составила 0,64% по сравнению с 0,74% в мае. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% в конце мая. Темпы роста потребительских цен с начала года и по 8 июля составили 4,68%, приблизившись к верхней границе прогнозного интервала Банка России по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%).
Программа "Семейной ипотеки" продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Это может поддержать спрос на жилье и улучшить условия жизни семей в условиях завершения действия масштабной ипотечной программы с господдержкой и высоких рыночных ставок.
Российско-китайский маркетплейс оптовой торговли КИФА объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Ожидается, что торги акциями на МосБирже начнутся до конца лета 2024 года.
HENDERSON раскрыл операционные результаты за июнь. Выручка в июне 2024 года выросла более чем на 40% к июню 2023 года и составила 1,7 миллиарда рублей. За I полугодие 2024 года выручка увеличилась до 9,2 миллиарда рублей, на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи в онлайн-сегменте повысились опережающими оффлайн-сегмент темпами. Доля онлайн-продаж в общей структуре выручки продолжает увеличиваться.
Объемы продаж недвижимости ГК "Самолет" на первичном рынке выросли на 75% за первые шесть месяцев 2024 года и составили 170,2 миллиарда рублей (780,4 тыс. кв. м) по сравнению с 97,3 миллиарда рублей (550,3 тысячи кв. м) за аналогичный период прошлого года. Улучшение операционных результатов обусловлено тем, что Самолет работает в наиболее стабильном секторе рынка, массовом доступном жилье.
В четверг в начале торгов снижение индекса Мосбиржи может продолжиться на фоне дивидендной отсечки Сбербанка, акции которого занимают существенный вес в общей структуре индекса.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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