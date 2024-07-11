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Российский рынок акций отыграл утреннее падение и закрылся в плюсе

Российский рынок акций отыграл утреннее падение и закрылся в плюсе - 11.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций отыграл утреннее падение и закрылся в плюсе

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга вырос на 0,55%, отыграв падение утра, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T19:19+0300

2024-07-11T19:19+0300

2024-07-11T19:19+0300

рынки

мосбиржа

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга вырос на 0,55%, отыграв падение утра, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,55%, до 2992,21 пункта, долларовый РТС — на 0,40% до 1071,29 пункта. Индекс биржи сегодня опускался до 2901,61 пункта, что является минимумом с 21 июля прошлого года. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожает на 0,34%, до 85,37 доллара за баррель. "Российский рынок акций в четверг торговался в смешанной динамике. Дивидендный гэп в тяжеловесных акциях Сбербанка в первой половине дня увел индекс Мосбиржи к 2901 пункту, после чего бенчмарк перешел к активному восстановлению, приблизившись к 3000 пунктов. Мощный рост показали акции "Газпрома", "Лукойла". Восстановление сдерживалось укреплением рубля", — рассказал Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Во второй половине дня российский рынок акций переломил негативную динамику и вышел в плюс... Утреннее снижение было обусловлено закрытием реестра под дивиденды Сбера. Доля акций в индексе Мосбиржи занимает более 13%. В свою очередь, позитивная динамика обусловлена повышением оптимизма на глобальных рынках и назревшей коррекцией после волны снижения накануне", — комментирует Денис Обухов из УК "Первая". "В четверг, 11 июля, российский фондовый рынок, попытавшись с утра продолжить падение, во второй половине дня сменил тренд и в итоге закрылся вечером в небольшом плюсе… Главное негативное событие дня – наступление даты закрытия реестра для получения дивидендов Сбербанка – уже произошло, и инвесторы, отыграв негатив, начали покупать подешевевшие акции", — отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – расписки "Эталона" (+11,02%), Ozon (8,42%), Head Hunter (+7,68%), акции ДВМП (+7,03%), НМТП (+6,69%), "Селигдара" (+6,69), "Русснефти" (+6,53), расписки "Глобалтранса", а также акции ТМК (+6,08%) и "Аэрофлота" (+6,02%). В лидерах снижения стоимости на момент закрытия торгов только префы Сбербанка (-6,77%), а также его обыкновенные акции (-6,75%). ПРОГНОЗЫ "В пятницу покупательская активность может быть традиционно пониженной, однако в случае развития ценового роста в сырьевых активах возможно закрепление индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов. Прогноз на 12 июля – 2975-3075 пункта", - говорит Бахтин. Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global дает прогноз по индексу Мосбиржи на пятницу – диапазон 2950-3050 пунктов.

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рынки, мосбиржа