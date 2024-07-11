https://1prime.ru/20240711/sallivan-850015536.html

Война на сотни миллиардов: Салливан пообещал союзникам сильную НАТО

Война на сотни миллиардов: Салливан пообещал союзникам сильную НАТО - 11.07.2024, ПРАЙМ

Война на сотни миллиардов: Салливан пообещал союзникам сильную НАТО

Канада и страны Евросоюза направили Украине оружие на сумму 110 миллиардов долларов, говорится в материале Джейка Салливана для New York Times. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T12:27+0300

2024-07-11T12:27+0300

2024-07-11T12:51+0300

политика

нато

сша

джейк салливан

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/75/841317599_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7376e56331ba9a0400800dcb0712058a.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Канада и страны Евросоюза направили Украине оружие на сумму 110 миллиардов долларов, говорится в материале Джейка Салливана для New York Times."Только в этом году, по оценкам, партнеры Америки по НАТО в лице Канады и 30 европейских стран потратят на оборону 506,7 млрд. долларов. Это на 181 млрд. долларов больше, чем в 2020-м, а в период с 2016 по 2020 год при предыдущей администрации прирост составил 70 млрд.долларов", — говорится в публикации.Салливан отметил, что оборонные расходы союзников НАТО в Европе и Канаде увеличиваются, что говорит о растущей безопасности региона. В 2023 году расходы возросли на 8 процентов, а ожидается увеличение на 18 процентов в этом году.Кроме того, в следующие пять лет планируется приобретение более 650 самолетов F-35 пятого поколения, 1000 систем ПВО, 50 военных кораблей и подводных лодок, 1200 танков, 11 300 боевых машин пехоты и почти 2000 артиллерийских систем.Япония, Южная Корея и Австралия также увеличивают свои военные расходы. Политика президента Байдена заключается в укреплении связей с союзниками, а не угрозе выхода из НАТО. Сотрудничество между Америкой, Европой и странами Индо-Тихоокеанского региона усиливается, что приводит к активной роли в различных регионах мира."Вы можете рассчитывать на сильную НАТО", — резюмировал Салливан.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240711/nato-850010233.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, сша, джейк салливан