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Война на сотни миллиардов: Салливан пообещал союзникам сильную НАТО - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Война на сотни миллиардов: Салливан пообещал союзникам сильную НАТО
Война на сотни миллиардов: Салливан пообещал союзникам сильную НАТО - 11.07.2024, ПРАЙМ
Война на сотни миллиардов: Салливан пообещал союзникам сильную НАТО
Канада и страны Евросоюза направили Украине оружие на сумму 110 миллиардов долларов, говорится в материале Джейка Салливана для New York Times. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T12:27+0300
2024-07-11T12:51+0300
политика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Канада и страны Евросоюза направили Украине оружие на сумму 110 миллиардов долларов, говорится в материале Джейка Салливана для New York Times."Только в этом году, по оценкам, партнеры Америки по НАТО в лице Канады и 30 европейских стран потратят на оборону 506,7 млрд. долларов. Это на 181 млрд. долларов больше, чем в 2020-м, а в период с 2016 по 2020 год при предыдущей администрации прирост составил 70 млрд.долларов", — говорится в публикации.Салливан отметил, что оборонные расходы союзников НАТО в Европе и Канаде увеличиваются, что говорит о растущей безопасности региона. В 2023 году расходы возросли на 8 процентов, а ожидается увеличение на 18 процентов в этом году.Кроме того, в следующие пять лет планируется приобретение более 650 самолетов F-35 пятого поколения, 1000 систем ПВО, 50 военных кораблей и подводных лодок, 1200 танков, 11 300 боевых машин пехоты и почти 2000 артиллерийских систем.Япония, Южная Корея и Австралия также увеличивают свои военные расходы. Политика президента Байдена заключается в укреплении связей с союзниками, а не угрозе выхода из НАТО. Сотрудничество между Америкой, Европой и странами Индо-Тихоокеанского региона усиливается, что приводит к активной роли в различных регионах мира."Вы можете рассчитывать на сильную НАТО", — резюмировал Салливан.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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нато, сша, джейк салливан
Политика, НАТО, США, Джейк Салливан
12:27 11.07.2024 (обновлено: 12:51 11.07.2024)
 
Война на сотни миллиардов: Салливан пообещал союзникам сильную НАТО

Салливан: европейцы и канадцы включились в войну на сотни миллиардов

© Фото : Erin Scott/Official White House PhotoСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : Erin Scott/Official White House Photo
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Канада и страны Евросоюза направили Украине оружие на сумму 110 миллиардов долларов, говорится в материале Джейка Салливана для New York Times.
"Только в этом году, по оценкам, партнеры Америки по НАТО в лице Канады и 30 европейских стран потратят на оборону 506,7 млрд. долларов. Это на 181 млрд. долларов больше, чем в 2020-м, а в период с 2016 по 2020 год при предыдущей администрации прирост составил 70 млрд.долларов", — говорится в публикации.
Салливан отметил, что оборонные расходы союзников НАТО в Европе и Канаде увеличиваются, что говорит о растущей безопасности региона. В 2023 году расходы возросли на 8 процентов, а ожидается увеличение на 18 процентов в этом году.
Кроме того, в следующие пять лет планируется приобретение более 650 самолетов F-35 пятого поколения, 1000 систем ПВО, 50 военных кораблей и подводных лодок, 1200 танков, 11 300 боевых машин пехоты и почти 2000 артиллерийских систем.
Япония, Южная Корея и Австралия также увеличивают свои военные расходы. Политика президента Байдена заключается в укреплении связей с союзниками, а не угрозе выхода из НАТО. Сотрудничество между Америкой, Европой и странами Индо-Тихоокеанского региона усиливается, что приводит к активной роли в различных регионах мира.
"Вы можете рассчитывать на сильную НАТО", — резюмировал Салливан.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
НАТО не хватает оружия для собственной защиты, пишет СМИ
10:44
 
ПолитикаНАТОСШАДжейк Салливан
 
 
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